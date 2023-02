Se conocieron dos denuncias de turistas extranjeros, víctimas de robo en Cartagena.

En menos de una semana se reportaron dos casos de inseguridad en contra de turistas extranjeros en Cartagena. El último de ellos denunció por medio de las redes sociales que sufrió de agresión.

El usuario de TikTok Lord Williamson reveló las imágenes donde un joven llorando quien contó que le habían robado su iPhone y que estaba completamente solo. En cuanto al aspecto del extranjero se pudo ver que tenía una herida abajo de su ojo izquierdo.

Durante los siguientes minutos, la persona que lo grabó le pidió que se relajara y fuera a su casa. La presunta víctima señaló que no sabía en qué lugar se encontraba porque se había alejado del hotel La Condesa, lugar donde se hospedaba.

El video ya cuenta con más de dos millones de visitas y miles de comentarios por parte de internautas preocupados por el bienestar del extranjero, de quien hasta el momento no se sabe su paradero.

El segundo caso, se reportó el martes 31 de enero cuando un turista extranjero denunció que fue víctima de una banda criminal en Cartagena a través de un video en las redes sociales, que lo secuestró por más de dos horas y desocupó sus cuentas.

El ciudadano americano, identificado como Johnathan Díaz, contó que había salido a almorzar junto a una mujer que conoció por medio de una aplicación de citas, cuando fue abordado por hombres con arma de fuego, lo intimidaron, golpearon y accedieron a las contraseñas de sus cuentas bancarias.

“Hace poco vine a Cartagena de vacaciones. El sábado 28 estuve en el Hotel Hilton Cartagena y en una aplicación de citas (Bumble) conocí a una chica supuestamente llamada Samantha, habíamos quedado para almorzar aproximadamente a las 2:30 p. m. Me dijo que conocía un gran restaurante al que podíamos ir y que me recogería en mi hotel”, empezó su relato el turista.

El extranjero indicó que cuando salió a conocer a la mujer y se subió al vehículo que parecía ser un Sandero gris como le había indicado. Luego de dos minutos de ingresar al auto, se detuvo y cinco hombres se subieron al auto con una pistola apuntando a la cabeza y exigiéndole que diera sus pertenencias.

“Me ataron, me taparon los ojos, me estrangularon, me inmovilizaron y se sentaron boca abajo. No podía respirar bien. Exigían que les diera la contraseña de mi teléfono, todas mis cuentas bancarias y cuentas de redes sociales”, confesó el turista.

De acuerdo con la información que brindó el extranjero, tuvo que hacer transferencias ante las amenazas de muerte. Con lo anterior tuvo que depositar a Western Union a nombre de ‘Juan Pedro Doy Gil’,en Medellín, y ‘Anderson Fabián Restrepo Morales, en Bello, Antioquia. Así como por el método de pago de PayPal a Luisa Zapata Puerta.

Las imágenes se han vuelto virales en las redes sociales y han generado polémica por las fuertes declaraciones del extranjero. “Me secuestraron, me llevaron de rehén por Cartagena, gritándome casi tres horas, torturándome, reteniéndome de rehén y haciéndome transferir más dinero y diciendo que me matarán y me quitaron seis mil dólares en transferencias”, manifestó Johnatan.