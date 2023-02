Procuraduría abre indagación contra Prosperidad Social por presuntos casos de corrupción

Imagen de archivo. Procuraduría abre indagación contra el Departamento de Prosperidad Social. AFP

La Procuraduría General de la Nación anunció que adelanta una indagación previa contra el Departamento de Prosperidad Social (DPS) para esclarecer los presuntos casos de corrupción al interior de la entidad que fueron denunciados en los últimos días.

“El escándalo en el que estaría presuntamente involucrado el secretario general del DPS, Jonathan Ramírez Nieves, surgió luego de que fueran conocidos unos audios en los que, al parecer, se le escucha hablar con un empresario, identificado como Eduard Sosa, sobre una posible manipulación de procesos licitatorios de la entidad”, explicó el Ministerio Público.

Es de recordar que el presunto caso de corrupción que involucra al ahora exsecretario general del DPS fue revelado por la revista Semana. El medio bogotano sacó a la luz un audio en el que se escucha a Ramírez Nieves hablando con Sosa sobre cómo planean presuntamente manipular los procesos licitatorios de la entidad, dándoles una cara de legalidad y pluralidad de oferentes.

Ex comandante del Ejército Eduardo Zapateiro deberá comparecer ante la JEP por masacre de 18 personas en Chigorodó Por solicitud de la Procuraduría, el pasado jefe del Ejército Nacional deberá responder por uno de los hechos más tristes del conflicto armado en Antioquia: la masacre de El Aracatazo VER NOTA

A continuación, se puede leer la transcripción el audio que publicó Semana :

Eduard Sosa: Un IP, un IP diferente.

Otro nombramiento enreda al superintendente de Subsidio Familiar: contrató a un pensionado como secretario La Procuraduría General de la Nación abrió investigación por dos nombramientos del funcionario designado por el presidente Gustavo Petro para vigilar las cajas de compensación VER NOTA

Jonathan Ramírez: No, no, no, (confuso), no es pa’ mí, sería un computador que ustedes manejen que no diga... que no esté registrado a mi nombre, lo que sea, que cuando hagan los cambios diga Jonathan Ramírez, que no aparezca no sé qué Eduard Sosa.

Eduard Sosa: Entonces toca comprar un IP a ti...

Procuraduría no investigará a Arturo Char por celebración indebida de contratos El proceso comenzó gracias a una queja disciplinaria que señalaba al expresidente del Senado de haber celebrado “un millar” de contratos de prestación de servicios VER NOTA

Jonathan Ramírez: No, pero es que no es pa’ mí, es para tu equipo, es pa’ tu equipo marica, que me cojan y me hagan la proyección, que cojan, cojan la licitación... (confuso). Ahora, yo qué necesito, esta petición no sé cómo cerrarla, necesito que en la licitación haya harta gente, varias compañías, que sean tuyas, que las metamos y que...

Eduardo Sosa: ... yo te zampo siete, de las cuales cinco son mías.

Jonathan Ramírez: Y de las cinco, las cinco cumplen, entonces ahí ya hay pluralidad de oferentes. ¿Quién de ustedes está manejando IRACA?

Eduardo Sosa: Mi hermano, yo le dije que tenemos toda la experiencia en la unidad... (confuso).

Ramírez llegó a la entidad en septiembre de 2022. @cielo_rusinque/Twitter.

Tras las denuncias, el Departamento de Prosperidad Social dio a conocer a través de un comunicado que Ramírez Nieves tomó la decisión de apartarse de su cargo “para aclarar la información que compromete el buen nombre del DPS”.

La entidad por su parte aseguró que, una vez conocidos los hechos, activaron “mecanismos de control interno para hacer las investigaciones pertinentes y, así mismo, solicitamos a las autoridades y entes de control que el hecho sea investigado con celeridad”.

En el comunicado, Prosperidad Social igualmente reiteró que desde comenzó la actual administración de la entidad, su prioridad ha sido “desmantelar el entramado de corrupción que por años ha tenido cooptada a esta institución”.

En ese sentido, el DPS ratificó su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. “Ratifica su responsabilidad con el manejo de los recursos dirigidos a las poblaciones más vulnerables y solicita a servidores y a la ciudadanía denunciar cualquier hecho de corrupción del que tengan conocimiento”, subrayó la entidad.

La salida de Ramírez Nieves de su cargo no fue una sorpresa. Horas antes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya había dado luces de la decisión en un mensaje compartido a través de su cuenta de Twitter.

Foto de archivo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro. REUTERS/Luisa González

“La diferencia es que a unos gobiernos le daban a los corruptos y asesinos embajadas y en el mío se van”, escribió el jefe de Estado colombiano.

El trino del mandatario nacional se dio como respuesta a un mensaje publicado por la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien aprovechó para criticar al actual gobierno luego de que salieran a la luz los presuntos casos de corrupción al interior de Prosperidad Social.

“La lucha contra la corrupción de la izquierda es de palabra y en campaña. Una vez llegan al poder, ejercen la corrupción en todo su esplendor”, fue el mensaje que trinó Cabal.

El presidente y la senadora intercambiaron trinos. Twitter.

Hasta el momento, el ahora exsecretario general de Prosperidad Social, Jonathan Ramírez Nieves, no se ha pronunciado sobre los presuntos casos de corrupción.