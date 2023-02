Laura de León envió importante advertencia a las mujeres con video gracioso: “Parece chiste, pero es realidad”

Laura de León pidió a sus seguidoras alertar si tenían a un hombre como el de su video en sus vidas (@lauradeleonc)

La actriz cartagenera Laura de León ha impactado al público femenino de manera positiva con su más reciente publicación en Instagram. La famosa utilizó un audio de la aplicación para realizar un video en lipsync que, en principio sería gracioso, pero con el que ella envió un mensaje a las mujeres para que no dejen que los hombres decidan sobre sus cuerpos.

El video, que en menos de 24 horas superó las 500 mil visualizaciones, consiste en el diálogo entre una mujer y su pareja, quien se llama Ramón. En esa conversación la mujer le pide a su pareja permiso para rasurar su zona íntima, pero este le dice que no, aunque ella quiere hacerlo.

“Ramón, ¿tú crees que ya yo me pueda rasurar la cuca?”, le pregunta la mujer, pero el hombre le dice que “todavía no”. Aunque la mujer insiste Ramón le dice que tiene que quedarse así. Entonces ella indignada expresa que no puede creer que tenga que pedir permiso para tomar esa decisión sobre su propio cuerpo, pero la respuesta de su pareja es “claro, para eso yo trabajo ¿no?”.

Este es el video publicado por la actriz Laura de León

La actriz utilizó este video para advertir a las mujeres de los "Ramones" en sus vidas

Aunque el audio original pretende causar risas, Laura de León se tomó el mensaje que esto daba muy en serio y alertó a las mujeres a detectar en sus parejas u hombres de su círculo estos comportamientos. “Parece chiste, pero es realidad y es triste. Ojo mujeres, atentas si tienes un Ramón en casa. Podría extenderme en el tema, pero ya saben exactamente a lo que me refiero”, escribió la actriz que actualmente protagoniza la bionovela de Leandro Díaz.

La actriz cartagenera recibió las reacciones de muchas mujeres y colegas, quienes entre las risas también reflexionaron sobre la posibilidad de que muchas mujeres estén viviendo una situación similar. Famosas como Mabel Moreno, Xilena Aycardi o Sandra Mazuera comentaron varios emoticones de risas.

Sin embargo, otras seguidoras de Laura de León comentaron la publicación con historias y reflexiones sobre el mensaje que la actriz había querido enviar. “Es una realidad que sufre la gran mayoría de mujeres, a la cual le tienen miedo alzar la voz para ser libres”, “Refleja la realidad de muchas mujeres, no concibo que una mujer tenga que pedirle permiso a un hombre hasta en la forma de vestirse”, “Ojalá todas las mujeres del mundo supieran el valor de su templo”, escribieron algunas.

Laura de León sobre “Leandro Díaz”

Silvestre Dangond confesó que Laura de León lo tiene bastante intimidado en las grabaciones de Leandro Díaz. Tomada de Instagram @canalrcn

En la primera semana de febrero la telenovela que narra la vida del compositor y cantante vallenato Leandro Díaz regresó a las pantallas tras su tiempo de vacaciones. La historia está protagonizada por Laura de León como Matilde Lina y el cantante vallenato Silvestre Dangond como el maestro Leandro Díaz.

“¿Cómo te has sentido hablando con Silvestre Dangond?”, fue una de las preguntas que le llegó a la actriz a través de una dinámica de Instagram, a lo cual ella respondió: “¡Muy bien! Es sensible, escucha, se toma los tiempos y ha hecho un trabajo grandioso con su maestro de actuación Tao Sierra, que también es el mío desde hace muchos años”.

Otra de las dudas que resolvió la cartagenera de 31 años fue la de qué le agrada y qué no de estar todos estos días en San Juan del Cesar, municipio de La Guajira donde se graba ‘Leandro Díaz’. “Lo que más me gusta es que estoy haciendo lo que más me gusta: actuar; también me gustan los paisajes, compartir con mis compañeros y la historia tan hermosa que estoy grabando. Lo que no es que a veces no quede tiempo para conocer mucho más y estar lejos de casa”, aseveró.