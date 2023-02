Video: Kristina Lilley se rapó la cabeza y reveló: “Mi yerno me pasó la máquina”

Kristina Lilley se quitó el cabello tras ser diagnosticada con cáncer de seno nuevamente / Foto: captura Instagram @kristililley

Kristina Lilley ha sido una de las actrices más recordadas de la televisión colombiana. Sus papeles en varias producciones como antagonista la han posicionado como una de las artistas más queridas, tal y como pasó con su participación en la novela Pasión de Gavilanes como la mamá de las Elizondo, personaje que fue todo un éxito.

Kristina Lilley reveló en redes sociales efectos de la quimioterapia por el cáncer de seno que padece La actriz reflexionó sobre las pequeñas cosas que ofrece la vida, como poder apreciar el cielo y estar al aire libre VER NOTA

En diciembre del año pasado, Kristina compartió que el cáncer había reaparecido en su cuerpo, atacando en esta oportunidad sus senos, por lo que se prepararía para una nueva batalla contra esta enfermedad que año tras año deja millones de víctimas en todo el mundo.

Cabe recordar que en 2010, la actriz padeció de este mismo mal, solo que en aquella oportunidad el diagnóstico señaló que su cuello uterino era el afectado.

Gerard Piqué, furioso con Jordi Martin, paparazzi cercano a Shakira: “Deja las drogas” El reportero expuso al ex de la cantante colombiana viendo sus publicaciones en Instagram y señaló “Mi mejor amigo me mira todas las historias” VER NOTA

Desde este nuevo dictamen, hace dos meses, Kristina ha tratado de mostrarse alegre y resiliente, tal y como lo deja ver en su cuenta de Instagram, red en donde publicó un emotivo video en el que ella y su yerno fueron los protagonistas. Allí, la actriz mostró cómo era rapada, decisión que tomó anticipándose a la caída de cabello característica del tratamiento de esta enfermedad.

En el video que publicó señaló: “#midespertar un día difícil...Gracias. a Dios fue en familia. Mi yerno me pasó la máquina. Verme es doloroso, pero me miré , lloré y he llorado pero estoy viendo en mi mirada algo diferente...valentía…”.

Camilo se pronunció ante los mensajes en contra de las personas no binarias Los artistas manifestaron ante la inquietud que les produjo los mensajes de odio y juicios en contra de la supuesta identida no binaria de Índigo VER NOTA

Tras el video, los comentarios de apoyo y solidaridad no pararon de llover. Compañeros actores dejaron mensajes como: “Mi Kris hermosa te amo! Nos estás enseñando a bailar bajo la la lluvia. Eres hermosa, valiente y poderosa”, “Eres una hermosa y valiente mujer, te acompañamos en oración y te mandamos toda la fuerza y el amor 🙏🙏” , “Eres salud, eres perfecta, eres vida, eres luz. Sólo hay cabida para eso en ti. Así sea”.

No obstante, uno de los comentarios más emotivos fue el de la argentina Lorena Meritano, actriz que también superó el cáncer, solo que este caso que se tornó un poco más mediático, pues su pareja sentimental, el venezolano Ernesto Calzadilla, quien aparentemente la abandonó por padecer esta enfermedad.

En su publicación Lorena Meritano escribió: “Hermosa 😍😍😍😍😍😍😍mujer hermosa. El@pelo crece te abrazo fuerte muy fuerte. Dios bendiga cada segundo de tu larguísima vida con salud 🙏🏼”.

Kristina Lilley en su participación en la novela Chepe Fortuna. Foto: Colprensa

Kristina Lilley abandonó Colombia por falta de oportunidades

La actriz, en febrero de 2021, dio a conocer por redes sociales su decisión de abandonar el país por la grave situación por la que estaba pasando su gremio, y en Instagram publicó: “Estoy haciendo este video porque les quería contar, me voy a otro país a buscar otros horizontes, volveré a Colombia, por supuesto es un país que amo con toda mi alma, pero la situación para los actores en este momento está muy compleja. Obviamente yo voy a seguir en las redes, voy a estar pendiente de todo, pero por ahora buscaré otros horizontes”, indicó.

La estadounidense cuenta con más de 30 años de experiencia en la actuación y en el país es una de las mujeres más reconocidas en la pantalla chica. Sus últimas dos apariciones en Colombia fueron en La venganza de Analía y en Enfermeras.

Aunque Kristina Lilley nació en Nueva York, a sus tres años se mudó a Colombia y creció en Bogotá. Además de su paso por Pasión de Gavilanes, actuó como la malvada Edelmira Carranza viuda de Guerrero en La Tormenta, y además, tuvo un antagónico en el que interpretó a Malvina en la telenovela Chepe Fortuna. Este papel la llevó a obtener un Premio TV y Novelas en 2011.