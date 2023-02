Humberto de la Calle aseguró que Gustavo Petro causa una “grave distorsión del equilibrio de poderes” en Colombia

De la Calle sindica a Petro de violar la división de poderes. Colprensa.

El senador Humberto de la Calle, de la Coalición Alianza Verde Centro Esperanza, le lanzó varios dardos al presidente de la República, Gustavo Petro, quien desde hace varias semanas viene convocando a sus simpatizantes para que se vuelquen a las calles a manifestarse en favor de la reforma a la salud.

Aunque casi no se conocen detalles de este proyecto que encabezará la ministra de Salud, Carolina Corcho, el jefe de Estado asegura que todas sus iniciativas, incluida la salubrista, fueron aprobadas por los más de 11 millones de colombianos que votaron por él en las pasadas elecciones presidenciales.

Pues bien, esas afirmaciones, tal parece, no le gustaron al exjefe negociador en los acuerdos de paz con las Farc, quien a través de su cuenta de Twitter reconoció que, aunque apoya “muchas de las ideas” de Gustavo Petro, hay algunas que estarían causando una seria violación de la división de poderes en Colombia.

“Uno entiende que Petro fue elegido para el cambio. Y apoyamos muchas de sus ideas. Pero afirmar que las reformas fueron aprobadas por el pueblo cuando él fue elegido, es grave distorsión del equilibrio de poderes”, aseveró el senador del convulsionado partido Verde Oxígeno.

Más adelante, calificó de “preocupante” la concepción de poder que tendría el mandatario de los colombianos y, al igual que varios líderes políticos de la nación, cuestionó el supuesto chantaje que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, le dejó a la Alcaldía de Bogotá de no financiar nuevas obras para la capital si no se acepta que la primera línea del metro sea subterránea, y no elevada, como quiere el presidente Petro.

“Que ahora se amenace con bloquear inversiones en Bogotá si no se acepta su Metro, es inédita forma de gobernar. El pluralismo reconoce diferentes fuentes de poder. Inherente a la democracia”, sentenció Humberto de la Calle.

La declaraciones del congresista alternativo fue celebrada por varias figuras como la de Juan Carlos Pinzón, exembajador de Colombia en Venezuela durante el gobierno de Iván Duque, quien le dijo al legislador: “En este punto tiene razón Dr De La Calle”.

El primer cuestionamiento del senador De la Calle, acerca de la reforma a la salud, se deba a que el presidente Petro se refirió a la polémica por los reparos que el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, planteó recientemente sobre el proyecto de su vieja enemiga y hoy coequipera, Carolina Corcho, ministra de Salud.

En sus cuentas de Twitter, tanto el jefe de Estado como el jefe cartera, se pronunciaron por las cuatro páginas que tienen al Gobierno nacional en medio de una polémica y que son autoría de Gaviria en las que, entre otras cosas, pide replantear la reforma salubrista que encabezará el Ministerio de Salud y Protección Social.

“¿Qué tendrá nuestra prensa que busca a como de lugar sabotear la reforma a la salud que propone el gobierno?, cuestionó el presidente, quien calificó como “viejos” los documentos que se filtraron recientemente. Sin embargo, el texto donde Gaviria hace referencia a la reforma a la salud es de apenas el sábado pasado.

“-Los medios- sacan borradores no oficiales y papeles viejos para tratar de detener reformas aprobadas por el pueblo en elecciones y que serán presentadas al Congreso”, aseveró el mandatario colombiano.

Además, adjuntó la fotografía del programa de gobierno que le vendió al país y que le permitió consagrarse como el primer presidente abiertamente de izquierda en Colombia. En esa línea, el jefe de Estado confirmó, entonces, que lo que incluirá su reforma a la salud tendrá todo lo que está en el extenso documento que se conoció en medio de la contienda electoral para suceder a Iván Duque en la Presidencia de la República.