El senador Álex Flórez deberá comparecer ante la Procuraduría por agredir borracho a policías en Cartagena

Álex Flórez, polémico senador del Pacto Histórico, enfrenta una nueva controversia en su prontuario por agresiones a policías cartageneros. Twitter.

No le cesan los dolores de cabeza a Álex Flórez, senador de la República por la bancada oficialista Pacto Histórico. En las recientes horas, la Procuraduría General de la Nación anunció que lo citará a audiencia pública, el próximo 22 de febrero de 2023, para que ahonde en su versión de los hechos que protagonizó, en estado de ebriedad, en Cartagena.

Allí, el legislador oficialista deberá referirse a las “expresiones calumniosas” que habría proferido contra los policías que intentaron detenerlo cuando, en su viaje a un hotel de la capital de Bolívar, intentó entrar con una dama de compañía y, al no permitírselo, armó tremendo escándalo. Los hechos ocurrieron en septiembre del 2022.

“La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular señaló que resulta procedente adelantar la actuación por el procedimiento verbal al investigado”, señaló la Procuraduría.

No es el primer lío que Flórez tiene ante el Ministerio Público, liderado por la procuradora general Margarita Cabello. De hecho, a finales del 2022, la institución le formuló pliego de cargos por presuntamente proferir expresiones calumniosas contra tres patrulleros de la Policía Metropolitana de Cartagena, a quienes habría acusado del homicidio de tres jóvenes en Chochó, Sucre, hechos en los que no participaron.

El Ministerio Público señaló que en la madrugada del dos de septiembre de 2022, en las instalaciones del Hotel Caribe de Cartagena, el congresista al parecer incurrió en falta disciplinaria al agredir de manera verbal a los integrantes del cuerpo policial y tildarlos de “asesinos”. Los videos del senador Álex Flórez cuando se enfrentó a los uniformados se viralizaron en las redes sociales, lo que generó toda una ola de comentarios en rechazo a lo sucedido.

En otras imágenes, por ejemplo, se puede observar cuando el senador Flórez se exaltó, golpeó con sus manos el mostrador del hotel, lanzó una maleta y el cable de un cargador del teléfono. Lo anterior se suma a los testimonios en la investigación adelantada por la Procuraduría. Es de recordar que, al parecer, el congresista también habría agredido a los recepcionista porque no permitieron el ingreso de una joven que lo acompañaba.

La negativa por parte de los trabajadores del hotel se dio porque la mujer no portaba su documento de identidad, por lo que no era posible establecer hasta ese momento si era o no mayor de edad.

Como no fue posible que la acompañante del senador se identificara y se desató un problema con el congresista, los encargados llamaron a la Policía Nacional para solicitar su apoyo. Al llegar al establecimiento se registró el altercado. Algunos de los improperios que vociferó el senador fueron: “¡asesinos!, ¡cobardes!” e, incluso, acusó a los policías de “violar los derechos de los colombianos”.

El 2 de septiembre se registró la agresión verbal por parte del senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, a un policía en Cartagena. Foto: Archivo

En el reciente anuncio de la Procuraduría General de la Nación, en el que formuló el pliego de cargos, el Ministerio estableció que con su comportamiento ofensivo e irrespetuoso contra otros servidores públicos, el senador pudo vulnerar el principio de la dignidad humana, el derecho al buen nombre y la honra de los patrulleros que llegaron a atender el caso, al atribuirles hechos punibles que no cometieron y de lo que él debió ser consciente. Es más, la falta cometida por el congresista fue calificada por el órgano de control de forma provisional como grave a título de dolo.

Cuando se conoció el caso, Flórez hizo polémicas declaraciones ante la emisora BluRadio, donde indicó que a él lo “eligieron para hacer las leyes, no para que me comportara como el ejemplo nacional”. Esto, sumado a otros hechos del caso como su larga incapacidad médica por problemas de salud mental, siguen teniendo al político paisa en serios problemas.