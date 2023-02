El futbolista Macnelly Torres abandonó La isla de los famosos: “No era lo que yo esperaba”

El exfutbolista decidió abandonar el juego por "razones personales" (captura video Canal RCN)

El capítulo 8 del reality Survivor: La isla de los famosos sorprendió con la inesperada salida de otro participante por decisión propia. en esta ocasión fue el exfutbolista Macnelly Torres el que decidió abandonar la Isla Saona, en República Dominicana.

Luego de que las tribus Espartos, Amazonas y Koi se enfrentarán en una prueba por un equipo de pesca completo, el exdeportista anunció que la competencia le estaba costando más de lo que había anticipado. Koi, la tribu con menos integrantes, resultó ganadora tras una prueba de velocidad y agilidad.

Macnelly Torres, que hace parte de la tribu Espartos, esperó a terminar la prueba junto a su equipo y pidió a Tatán Mejía un espacio para hablar al final. El presentador le concedió la palabra y el exjugador de la Selección Colombia manifestó que “comunico por voluntad propia que me retiro del concurso”.

El presentador le cuestionó enseguida al deportista sus motivos para dejar a su equipo con un integrante menos, pero Torres aseguró que las razones eran “personales”. Luego Mejía le cuestionó si tenía claras las consecuencias de su salida, haciendo referencia a que dejaba al equipo sin un integrante y no podría regresar si lo deseaba, las cuales fueron aceptadas por el exfutbolista de 38 años.

Macnelly Torres hacía parte de la tribu "Espartos" (captura video Canal RCN)

El exdeportista fue enviado a otro lugar, mientras sus compañeros regresaban a la isla. Momentos después Tatán Mejía se reunió con Macnelly Torres a solas para conocer mejor lo que estaba pasando con el participante y este le manifestó que su mente le jugó en contra y que las condiciones de supervivencia eran mucho más extremas de lo que pensaba.

“Siento que tengo la cabeza en otro lado realmente y traté de competir al máximo, pero la supervivencia es un tema difícil que uno no se alcanza a imaginar”, aseguró Torres en ese momento. “Un juego de estos de supervivencia, que nunca me había tocado, yo creo que es aquí donde la mente más juega. Porque te puedes levantar un día en el que a pesar de comer un poquito te sientes con energía, pero hay días como ayer y hoy que te levantas y te sientes como una mierda. Te quieres ir”.

Tatán Mejía le recordó que al igual que otras 21 celebridades nacionales, él había aceptado estar en la competencia y se le había anticipado lo difícil que esta sería. “Este es un juego que puede sacarte a tu peor demonio”, le manifestó el presentador y el exfutbolista coincidió, asegurando que aunque había aceptado estar allá, las condiciones eran peores a lo que esperaba.

“El juego se presentó y acepté jugarlo, pero se presentó de una forma que no era la que yo esperaba. Cuando vine acá ya venía con la decisión de renunciar tomada. Entendí que esto es el que tenga más aguante y la mentalidad fuerte. Lastimosamente yo no la tengo”, reconoció ante Tatán Mejía el exjugador Macnelly Torres.

Tatán Mejía aceptó la renuncia de Macnelly Torres al juego (captura video Canal RCN)

Macnelly agregó que la experiencia en el juego le había parecido valiosa y de aprendizaje para su vida, pero por otro lado muy extrema. “Ya coloqué mi cuerpo a un límite que no quiero propasar, en el que realmente sufra consecuencias”, finalizó el hombre antes de salir definitivamente del programa.

Esta salida es la tercera que se da de manera voluntaria en el programa que reunió a 22 celebridades en una isla desierta. Los primeros en salir fueron Manuela Gómez y Mateo Carvajal. Ambos tuvieron una conversación sincera sobre lo que los había motivado a irse del lugar. “He participado en cuatro formatos parecidos y dije ‘lo enfrento’, pero llegué y me choqué con condiciones tan brutales que no había vivido antes ... Es una cosa brutal, estás tapado de arena toda la noche y escuchas los malditos moscos hasta que amanece. Estoy que chillo y me quiero ir de acá”, expresó el deportista.