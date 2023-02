Concejo de Bogotá aprobó proyecto que elimina barreras para la interrupción voluntaria del embarazo

El proyecto de ciudad, que este 2 de febrero pasó a sanción de la alcaldesa, fue de autoría del concejal Luis Carlos Leal. (EFE-Infobae)

El 2 de febrero de 2023, el Concejo de Bogotá se convirtió en la primera corporación de elección popular en expedir una norma cuya finalidad única es la de eliminar todas las barreras que hay al acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Con el fin de garantizar el derecho a la vida, a la salud plena, a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, fue aprobado en la Plenaria, con 24 fotos a favor y 2 en contra, el proyecto de Acuerdo que garantiza el derecho al aborto, de autoría del concejal de la Alianza Verde, Luis Carlos Leal.

“Desde que la Corte Constitucional eliminó el aborto como un delito a partir de la semana 24, exhortó a que todas las entidades territoriales tuviesen una normatividad que, precisamente, eliminara las barreras para acceder a este derecho. Este es un proyecto que teníamos preparado desde antes que saliera la sentencia de la Corte Constitucional, porque creemos firmemente en que es una medida de salud pública y que va a mejorar y a humanizar la calidad de atención frente a aquellas personas que quieran acceder a este derecho en condiciones dignas, respetables y sin que haya replicadores de violencias”, le dijo a Infobae el concejal Leal.

Enfatizó que este proyecto se presentó antes del pronunciamiento de la Corte, se aprobó en primer debate en marzo del año pasado y finalmente este jueves se adelantó el debate definitivo en el Concejo de Bogotá, para que se convierta en Acuerdo de ciudad.

“Somos la primera corporación y estamos inclusive por encima del Congreso de la República, que después de la sanción de la Corte debería haber legislado a favor de eliminar las barreras para que los sistemas de salud sean amables, para que la ideología no se imponga por encima de los derechos, y para que las personas que quieran acceder a este derecho puedan hacerlo sin ninguna barrera”, precisó a este medio de comunicación el concejal verde.

En qué acciones se traduce

Ahora, ¿en qué se traduce este acuerdo para aquellas mujeres que quieran interrumpir su embarazo dentro de los tiempos contemplados por la ley? Pues bien, aclarando que Bogotá está actuando basado en la legislación nacional y en lo que dijo la Corte Constitucional (“no estamos diciendo si el aborto es legal o no, que ha sido la deslegitimación que ha tenido este proyecto”, dijo el concejal), este acuerdo se traduce en las siguientes acciones:

“Lo que estamos haciendo es darle dientes a esa sentencia de la Corte y lo que estamos haciendo con este proyecto es generar herramientas que obliguen no solo a la Administración Distrital actual sino a las venideras, a que evalúen las EPS, IPS, todas las entidades de servicios de salud, para que garanticen rutas oportunas; para que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo puedan hacerlo sin una sola barrera; que no sean violentadas en el proceso; que encuentren siempre las oportunidades para acceder al derecho; que encuentren las rutas de denuncia cuando este derecho no le sea garantizado y que se generen herramientas formativas para mitigar el impacto del embarazo adolescente”, dijo el concejal, quien concluyo que este Acuerdo le da al Distrito un plazo de un año desde su expedición, para que se adopten las medidas en él estipuladas.

“En el acuerdo, como lo aprobó el Concejo, tienen hasta este año, hasta el 2023, para que la secretaría de Salud verifique que tanto EPS como IPS, garanticen todo lo que te acabo de mencionar sin ninguna violencia social”, concluyó el cabildante.

Por último, el concejal llamó la atención sobre unas cifras muy puntuales emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social: índice de embarazos no planeados alcanzó un 52% del total de los embarazos, un promedio de 70 mujeres mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos inseguros o clandestinos, y desde la despenalización del aborto, mediante los servicios de anticoncepción y aborto seguro, en 2019 se evitaron cerca de 374.063 abortos inseguros en Colombia.