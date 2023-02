Sebastián Yatra y la cantante española Aitana: por qué se rumora que sostienen una relación

Aitana y Sebastián Yatra habrían confirmado su romance con una chaqueta en recientes fotos

Desde hace varios meses la prensa internacional ha estado siguiendo los pasos del artista colombiano Sebastián Yatra y su colega española Aitana Ocaña. Varios medios han asegurado que los dos famosos sostienen una relación amorosa desde hace un tiempo y, recientemente, la artista habría confirmado los rumores con unas fotografías en su cuenta de Instagram.

Una de las recientes publicaciones de la cantante española es una galería de fotos en las que Aitana muestra a sus seguidores su paso por Los Ángeles. sin embargo, el detalles que llamó la atención de los internautas fue una de las prendas que la artista presume en todas las fotos. Se trataría de una chaqueta de Sebastián Yatra.

“¡Es la chaqueta de Sebas!”; “La campera es de Sebastián”; “Con la chaqueta de Sebastián Yatra”, son algunas de las reacciones que han tenido las instantáneas de la española en las que no aparece el cantante colombiano, aunque recientemente han pasado mucho tiempo juntos.

Efectivamente, en las fotos es evidente que la chaqueta no es de Aitana. Aunque en la actualidad la moda oversize está de moda, la chaqueta de cuero que utiliza la cantante en sus fotografías es de una talla mucho más grande que la de ella. Además, en redes sociales las seguidoras de Sebastián Yatra han encontrado videos en los que se ve al cantante colombiano con una prenda bastante similar.

La chaqueta de cuero que está aumentando los rumores de relación entre los cantantes

Otras pruebas que confirmarían la relación entre Aitana y Sebastián Yatra

Los rumores iniciaron a finales del año 2022, cuando Sebastián Yatra pasaba las festividades en España y fue captado cenando con la cantante Aitana y en diferentes eventos. Al cantante colombiano se le ha visto desde fin de año del 2022 bastante cercano a la también artista española, quien meses antes confirmó que terminó su relación con el actor Miguel Bernardeu, conocido por su participación en Élite.

De hecho, aunque en la galería de fotos publicadas por Aitana no aparece el cantante, lo cierto es que la prensa internacional reveló imágenes de los dos artistas musicales en la ciudad de Los Ángeles, lo que confirmó que en ese viaje también estaban juntos. Cabe resaltar que la presencia de Yatra en España se debe a que será jurado en La Voz Kids España 2023, al igual que Aitana Ocaña.

Las imágenes que han sido reveladas por los paparazzis que se los cruzaron en la ciudad estadounidense muestran a una Aitana y un Sebastián Yatra bastante sonrientes y acaramelados. en las instantáneas que le han dado la vuelta al mundo se ve que Yatra abraza por la espalda a la española, que se ve muy feliz acompañada por el que sería su nuevo novio.

Sebastian Yatra y Aitana fueron vistos en las calles de Los Ángeles

A inicios del mes de enero la prensa española señalaba que Sebastián Yatra pasó esas semanas en Madrid y fue fotografiado junto a ella en fiestas, restaurantes y en su nuevo chalet a las afueras de la ciudad española. Según reveló la revista de farándula Hola!, la pareja fue vista el sábado 14 de enero cenando en un restaurante italiano en Madrid, acompañados por dos personas de su entera confianza.

A la comida los acompañaron María Adelaida, madre del artista colombiano, y Olga de Palma Ocaña, prima de la española. Tras salir de esa cena Sebastián y Aitana se dirigieron hacia la vivienda de ella, donde aparentemente Yatra se estaría quedando.

A pesar de estas afirmaciones de la prensa rosa, Sebastián Yatra desmintió que se haya mudado a la casa de Aitana. Estas declaraciones las dio el colombiano a los micrófonos de la agencia Europa Press, quienes lo abordaron en las calles de Madrid para preguntarle por su paso por la casa de la española.

“¿Te has quedado en casa de ella (Aitana)?”, le cuestionó la periodista a Sebastián Yatra cuando salía de un evento en la capital española, pero el artista solo dijo que “no”. La mujer insistió, mientras el colombiano buscaba su carro, “¿en serio no? porque ya conoce a tu madre y todo ¿No conoces su casa nueva?”, agregó la periodista, pero nuevamente recibió una respuesta negativa por parte de Yatra, quien se metió al carro y les deseó un feliz día.