Representante a la Cámara radica un Proyecto de ley para reglamentar el alquiler de vientres en Colombia

Proyecto de Ley pretende regular esta práctica y de esta forma prevenir todo tipo de hechos delictivos. FOTO: archivo

El representante a la cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, adelantó una iniciativa que busca darle vía libre a la maternidad subrogada, por lo cual radicó un Proyecto de ley para regular esta práctica y de esta forma prevenir todo tipo de hechos delictivos.

Superintendencia confirmó que seguirá el diálogo con los representantes de las aplicaciones de transporte Antes de llegar al Congreso, el documento será discutido con representantes del sector en mesas de trabajo VER NOTA

A través del proyecto se reglamentará esta práctica que es cada vez más común y que, a día de hoy, no cuenta con procedimientos legales en Colombia.

De acuerdo con el representante a la Cámara, “este proyecto, que es necesario para el país, tiene varios puntos. Lo primero, que esta práctica, que se viene haciendo hace tiempos en Colombia, por fin esté reglamentada, esté bajo el seguimiento y la lupa de la Ley; muchas personas, muchas familias están acudiendo a la posibilidad de tener un hijo mediante el embarazo subrogado o maternidad subrogada, han existido muchos problemas legales, civiles, pecuniarios, penales”.

Gustavo Petro y María Fernanda Cabal se agarraron en redes sociales: “Pone sueldo a delincuentes y los nombra gestores de paz” La senadora del Centro Democrático criticó el borrador del proyecto de ley que pretendía presentar la Superintendencia de Transporte, pero trajo a colación el tema de la Paz Total. Petro respondió VER NOTA

El proyecto busca además que el embarazo subrogado se convierta en un ejercicio responsable de maternidad y que las familias que no han podido tener hijos, puedan tener uno de manera subrogada, pero legal, garantizando la calidad de vida y el futuro del infante.

“Queremos que las personas que vayan a acceder puedan hacerlo de manera segura, que no se vuelva un negocio, que no se vuelva un tema de Colombia como fábrica de niños para el mundo, ni mujeres que vayan a parir hijos para que la gente les compre. No. Es un proyecto que evita que las mujeres sean esclavizadas a través de la procreación de niños y niñas para extranjeros, como ha sucedido en países con condiciones de pobreza similares al nuestro”.”, señaló el representante del Pacto Histórico.

Gobierno presentará Proyecto de ley que busca mayores sanciones a conductores de plataformas de transporte El ministro de transporte, Guillermo Reyes, presentará el proyecto a inicios de febrero VER NOTA

Cabe resaltar que la Corte Constitucional, en septiembre de 2022, dio un plazo de seis meses al Gobierno y al Congreso para regular la maternidad subrogada. Ese plazo vence en marzo próximo y los tiempos no dan para cumplirlo. Por esto, y ante la falta de iniciativas, fue que el representante radicó el proyecto.

Representante a la Cámara por el Pacto histórico radicó un proyecto para regular la maternidad subrogada. Cortesía: @CamaraColombia

Para que el proyecto se convierta en una realidad deberá superar cuatro debates en el Congreso. De ser así y tener éxito en su trámite legislativo, la iniciativa pasaría a sanción presidencial y se convertiría en ley. Sin embargo, desde 1998 se han presentado al menos 16 proyectos con este mismo objeto y todos han terminado en archivo.

Avances del Gobierno nacional sobre alquiler de vientres

A puertas de que finalice el plazo otorgado por la Corte Constitucional para reglamentar el alquiler de vientres en Colombia, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dio a conocer que ya está listo el Proyecto de ley que busca impedir que en Colombia la trata de menores siga haciéndose pasar por gestación subrogada.

Con el Proyecto 23 de ley el alquiler de vientres en el país pasará a llamarse formalmente “subrogación uterina para la gestación” y quienes contraten este servicio serán denominados “comitentes”. Mismos que tendrán que cumplir con una serie de condiciones, como estar entre los 25 y los 45 años y, en caso de ser una pareja conformada por un hombre y una mujer, haber agotado las vías medicas para concebir.

La subrogación uterina para la gestación podrá practicarse solo con un contrato de por medio, formalizado ante el ICBF por los comitentes y quien decida alquiler su vientre, siempre y cuando esta persona se encuentre entre los 25 y 34 años, tengan un hijo biológico y no haya realizado este proceso más de dos veces.

Valga aclarar que el proceso de gestación subrogada en el país solo será para los ciudadanos colombianos o extranjeros que residan legalmente en el país desde hace más de tres años, ya que, de lo contrario, podría convertirse en un problema de trata de menores.