Fecha y hora del próximo partido de la selección Colombia en el hexagonal del Sudamericano sub-20

La Tricolor se medirá a Paraguay en el Nemesio Camacho El Campín. Imagen Santiago Villegas

La selección Colombia sub-20 recibió un duro golpe al caer en la primera jornada del hexagonal final del Sudamericano de la categoría ante Uruguay. Los dirigidos por Héctor Cárdenas perdieron el invicto ante los Charrúas, que sumaron sus primeros tres puntos gracias a un tanto de Facundo González, que aprovechó el error de Marquínez para silenciar el Campín.

Ahora la Tricolor deberá recomponer el camino ante Paraguay, que viene de igualar en el Metropolitano de Techo a un tanto con Venezuela. El equipo de Aldo Bobadilla abrió la contienda por intermedio de Gilberto Flores a los 50 minutos de juego. No obstante, la Vinotinto encontró la paridad en el marcador a los 77 minutos desde los doce pasos gracias a Brayan Alcócer.

Cabe recordar, que los Guaraníes fueron el primer rival de Colombia en la fase de grupos del Sudamericano sub-20 con el que empató 1-1 en el Pascual Guerrero de Cali con goles de Allan Wlk de pena máxima, mientras que por Colombia convirtió Daniel Luna a los 47 minutos.

La selección Colombia y Paraguay chocarán el viernes 3 de febrero desde las 8:00 p.m. hora colombiana en el Nemesio Camacho El Campín. Un nuevo revés complicaría las aspiraciones del combinado cafetero de clasificar al mundial de Indonesia que se realizará entre mayo y junio del presente año.

Posterior al juego ante Uruguay en la capital de la República, Héctor Cárdenas dio declaraciones a la prensa en las que se mostró molesto por las bajas que ha sufrido la selección Colombia de Jhon Jader Durán y Daniel Luna, que fueron requeridos por sus nuevos equipos.

“Algo que realmente no puedo desconocer, el malestar que existe porque hay situaciones que no controlamos y esa es una de ellas. El que pasen ese tipo de eventos durante la competencia, también son situaciones extrañas con las cuales no es solamente preparar partidos contra rivales, mantener el rendimiento de los deportistas, sino ese factor externo que realmente es incontrolable lo que pasa y mucho más en plena competencia. Nunca antes lo había visto”.

Del mismo modo, el timonel nacional se pronunció ante la poca efectividad de sus delanteros: “A lo largo del tiempo del trabajo nos han mostrado cosas que el equipo necesita y son los que van a solucionar (…) En la medida que la pelota le llegue a los 9, podemos evaluarlos. El problema es cuando no se da esa progresión en el juego y no los dejamos de cara a la portería. Los dos han tenido situaciones en donde no han tenido la tranquilidad para tomar la mejor decisión”.

Programación hexagonal final Sudamericano sub-20

Fecha 2

Viernes 3 de febrero

Uruguay vs. Ecuador - Metropolitano de Techo (3:30 p. m.)

Brasil vs. Venezuela - Estadio El Campín (5:30 p. m.)

Colombia vs. Paraguay - Estadio El Campín (8:00 p. m.)

Fecha 3

Lunes 6 de febrero

Venezuela vs. Uruguay - Metropolitano de Techo (3:30 p. m.)

Paraguay vs. Brasil - Estadio El Campín (5:30 p. m.)

Colombia vs. Ecuador - Estadio El Campín (8:00 p. m.)

Fecha 4

Jueves 9 de febrero

Ecuador vs. Venezuela - Metropolitano de Techo (3:30 p. m.)

Uruguay vs. Paraguay - Estadio El Campín (5:30 p. m.)

Colombia vs. Brasil - Estadio El Campín (8:00 p. m.)

Fecha 5

Domingo 12 de febrero

Brasil vs. Uruguay - Estadio El Campín

Venezuela vs. Colombia - Estadio El Campín

Ecuador vs. Paraguay - Metropolitano de Techo