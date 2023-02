Epa Colombia mostró el doloroso tratamiento al que se está sometiendo para eliminar sus pecas: “No me gustan”

Epa Colombia muestra el doloroso tratamiento al que se somete para eliminar sus pecas. Foto: Instagram @epa_colombia

Aunque en ocasiones suele alejarse brevemente de las redes sociales, de todos modos, Epa Colombia siempre busca la manera de mantener a sus seguidore sal tanto de cada detalle de su cotidianidad. Así las cosas, el 1 de febrero se mostró desde sus Historias de Instagram rumbo a realizarse un tratamiento para la eliminación de sus pecas, pues asegura que no le gustan.

“Esté pendiente amiga que te voy a mostrar como me queda mi cara, que me la voy a quemar, me voy a hacer un morpheus, es un peeling”, expresó en primer lugar la empresaria bogotana.

Para poner en contexto, de acuerdo con la página de la Clínica ITYOS, en España: “El peeling químico es un tratamiento estético de rejuvenecimiento de la piel, también conocido como dermoabrasión, consiste en aplicar una sustancia química con el fin de eliminar las capas superiores dañadas. Es efectivo en cicatrices, acné, ojera hiperpigmentada, manchas (melasmas, léntigos, queratosis actínica) y arrugas de la piel”.

Ahora bien, más tarde la influenciadora colombiana registró cuando le aplicaban la antestesia: “Qué dolor, es que no sé por qué no me gustan las pecas. Obvio mi novia me ama así, pero no me gustan”, escribió sobre las imágenes.

Después de aplicada la antestesia, Daneidy Barrera Rojas (nombre de pila de la emrpesaria) le expresó a quien le estaba haciendo el procedimiento: “Uy amiga, me dolió un montón”. Ya cuando dieron inicio a su tratamiento, por su gestualidad se puede concluir lo mucho que le dolió.

“Llevo dos años tratándome la piel y sí he visto el cambio porque no solo me quita las pecas, me ayuda a afinar la piel para que me quede súper linda. Cuando me mauqillo obvio tengo que hidratarla demasiado, el 50% el dermatólogo, el otro yo”, también escribió.

Vale recordar que, en la actualidad Epa Colombia sostiene una relación sentimental con Karol Samantha, a quien conoce desde el colegio, pero después de estar distanciadas un tiempo se reencontraron e iniciaron un noviazgo.

Por otro lado, la bogotana no es la única celebridad colombiana que no gusta de sus pecas, puesto que Manuela Gómez reveló que usa filtros en redes sociales para que no se le noten las suyas.

Manuela Gómez y el por qué siempre usa filtros en las redes sociales

La ‘exprotagonista de Nuestra Tele’ siempre ha dado cuenta de ser una figura pública que no tiene reparo alguno en hablar sobre cualquier tema de su vida, por ejemplo, a principios de septiembre de 2022 reveló el motivo por el que prefería mostrarse con filtros en las redes sociales: no le agradan sus pecas. De este modo, desde sus Historias de Instagram, la también empresaria comentó sobre el tema:

“Me preguntan mucho que por qué siempre estoy con filtros. Bueno, esta es una historia real de mi rostro, como pueden ver, soy muy pecosa. Tengo demasiadas pequitas y no me gustan”.

Fue así como la ahora exparticipante de ‘Survivor, la isla de los famosos’ (2023) rompió en aquel momento su tradición y se dejó ver sin filtros para dar muestra de las pecas que tiene en su cara, a la cual le hizo un acercamiento para que sus seguidores pudieran observarlas mejor y, posteriormente, reiteró: “Entonces, ¿por qué uso tanto filtro? porque no me gusta que se me vean las pecas”, concluyó.

No sobra mencionar que, no fue mucho el tiempo que la paisa estuvo en ‘Survivor, la isla de los famosos’, reality de supervivencia estrenado el 23 de enero, puesto que optó por retirarse poco después de haber comenzado la competencia. El programa es emitido por el Canal RCN, que también transmitió ‘Protagonistas de Nuestra Tele’.