Claudia López no se imaginaba al “presidente haciéndole un chantaje a Bogotá”

Los años pasan y Bogotá no tiene su metro. Para la ciudadanía de la capital de la República esto se debe al ego de los últimos alcaldes de la ciudad, Gustavo Petro, Enrique Peñalosa y Claudia López. El primero impulsa, hoy como presidente de Colombia, que la primera línea sea subterránea, mientras que Peñalosa y su sucesora buscan que sea elevada.

El jueves 2 de febrero el Gobierno nacional le mandó una dura advertencia a la Alcaldía de Bogotá. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, fue quien se pronunció sobre la evaluación que se está haciendo para que un tramo de la primera línea del metro de Bogotá se construya subterráneo, petición del presidente Gustavo Petro.

“Es muy claro, si no se aceptan como se ha venido diciendo que se hagan, las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el Gobierno también, en la medida que financia el 70% de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar”, expresó Reyes desde la Casa de Nariño.

Curiosamente, un día antes de las declaraciones del ministro Reyes, Claudia López, en entrevista con La Silla Vacía, habló de la posibilidad de esta forma de presión por parte del Ejecutivo.

“Francamente, no me imagino al presidente haciendo un chantaje a Bogotá. ¿Le va a decir a Suba y Engativá que les quitará la plata (para segunda línea del metro) si no hacemos la primera línea subterránea? No me lo imagino. Y nunca me lo ha sugerido”, le dijo la alcaldesa al medio de comunicación nacional.

Aunque Claudia López no ha realizado declaraciones sobre lo dicho por Guillermo Reyes sí lo hizo la senadora del partido Alianza Verde Angélica Lozano que rechazó el pronunciamiento y aseguró que así no es la democracia.

“Los recursos públicos son sagrados y la vida en democracia implica respetar las instituciones, la nación y el distrito durante años, más de cinco décadas se demoraron para lograr llegar al contrato y a la construcción del Metro (…) es injusto y absurdo chantajear con no hacerlo, con no permitir hacer esa línea para romper un contrato anterior que queríamos que fuera subterráneo”, expresó.

Por otra parte, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe y quien fuera secretario de Gobierno durante la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa (2016 -2019), dijo que: “Petro con actitud mafiosa amenaza a los bogotanos. Asegura que hacemos lo que él quiere o nos jode. Con su capricho, Petro llevará a que el metro nunca se haga”.

El 22 de julio de 2019, cuando era candidata a la Alcaldía de Bogotá, Claudia López habló en la plaza pública y resaltó que el proyecto del metro subterráneo era el mejor para la ciudad.

“Hoy estamos aquí para decirle a Bogotá que nos duele que hayan botado el metro subterráneo a la caneca, sin duda, el mejor metro para Bogotá, el que tenía los estudios listos. Enrique Peñalosa engañó a esta ciudad (...) ya no le vamos a creer. Nos dijeron que tendrían el mejor metro contratado en un año, han pasado cuatro, y lo único que hicieron fue que perdiéramos tiempo en el trancón, en el atraco y en el negocio infame que es TransMilenio”, dijo en ese entonces la actual alcaldesa de Bogotá.

Hay que anotar que en noviembre de 2022 la Alcaldía de Bogotá presentó los resultados de una encuesta que le hizo a 1.000 ciudadanos sobre sus preferencias para la construcción de la primera línea del metro.

Los resultados fueron que el 77% de los encuestados respondieron que prefieren que la primera línea se se haga como ya está estructurada (elevada hasta la calle 72), y el 23% que un tramo se haga subterráneo, así se demore. Por lo tanto, López aseguró que estos resultados son “un mensaje”.

La mandataria ha asegurado que las obras del metro ya han avanzado en un 18,26% y que el frente más avanzado del proyecto es el patio taller, ubicado en la localidad de Bosa.