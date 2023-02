Carlos Torres y Carolina Ramírez, demostraron su talento para el canto con tema de Shakira

Carolina Ramírez y Carlos Torres cantan el tema de Shakira

Carolina Ramírez y Carlos Torres lograron reconocimiento internacional gracias a su participación en La reina del flow y La reina del flow 2, serie que ha estado por una larga temporada en Netflix para que los seguidores de la producción que contó la historia de una joven que soñaba con convertirse en cantante del género urbano con sus composiciones, por cuenta del amor que le jugó una mala pasada, terminó pagando una condena, y su enamorado se apropió de sus letras para ganar fama. Recientemente, los actores viajaron a Puerto Rico para participar del espectáculo “Princesas y Parceros” en varias localidades de la isla.

Confirmado: Shakira y Karol G lanzarán colaboración, pero no en el cumpleaños de Piqué La disquera Sony Music reveló que la canción entre las dos colombianas es un hecho. Sin embargo, faltarían varias semanas para conocer el resultado VER NOTA

Durante su visita, la actriz que dio vida a Yeimy Montoya y el artista que se puso en la piel de Charly Flow se divirtieron cantando el tema de Shakira en colaboración con Bizarrap, Music Sessions #53, en el que la cantante barranquillera lanzó fuertes críticas en contra de su expareja, Gerard Piqué, que ahora sostiene un romance con la joven Clara Chía, a quien ya presume en sus redes sociales y se ha ganado el apodo de La nueva patrona entre el circulo de amigos del exfutbolista.

“Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, se ve interpretar a Carolina en un video de TikTok que se viralizó en las últimas horas. Esta canción rompió un récord en Spotify al convertirse en la más escuchada durante un solo día. Incluso, dominó los listados en varios países de habla hispana y también algunos en Europa, lo que la llevó a ocupar el primer lugar del top 50 global en las primeras 24 horas de su lanzamiento.

Para esta aparición, la actriz de origen caleño apareció en el escenario con un corto vestido de color blanco acompañado de una sobrecamisa en animalprint. Por su parte, Carlos Torres se presentó con un outfit compuesto por un jean blanco con rotos y una camisa playera de color blanco y negro.

Fotos: Así se vio a Shakira luego de la imagen de Piqué junto a Clara Chía La cantante colombiana fue captada por las cámaras de los paparazzi que permanecen a las afueras de su casa cuando regresaba de dejar a sus hijos en la escuela VER NOTA

Luego del éxito de la ficción La reina del flow, Ramírez se fue a vivir a la Argentina en compañía de su esposo y realizó algunos trabajos allí como Lo que queda de nosotros con Alberto Ajaka en el Teatro Multitabaris. La obra tuvo tanta aceptación del público que regresó a las tablas a comienzos de 2023.

‘La Reina del Flow 3′ sería una realidad

‘La reina del flow’ es una de las producciones televisivas más exitosas de los últimos tiempos en Colombia, pues además de los altos niveles de audiencia que presentaron sus dos temporadas, transmitidas a través del canal Caracol, también tuvo una gran acogida por el público internacional a través de la plataforma digital Netflix.

Shakira y Gerard Piqué: el pequeño Sasha habría llorado durante su celebración de cumpleaños Este fin de semana, el menor de los hijos de la expareja llegó a su cumpleaños número ocho y al parecer, no habría contenido las lágrimas por un motivo en particular VER NOTA

Tanta ha sido la popularidad de este proyecto, que ya estaría en planes hacer una tercera temporada, aunque no se ha confirmado nada al respecto. Sin embargo, fueron Carolina Ramírez y Carlos Torres, dos de los protagonistas, quienes se encargaron de reavivar estos rumores en medio de una entrevista que brindaron a Carlos Ochoa.

“De Telenovelas por ahora no, no sé, la verdad que no hay cómo propuestas concretas que yo diga a partir de marzo del otro año voy a … No, pero tampoco le he dado mucha bola la verdad. Si viene bienvenidísima la televisión, si no, estamos en el teatro”, aseguró la actriz caleña de 39 años.

Por ahora, los seguidores de la producción tendrán que esperar que los actores entreguen más pistas sobre la realización de una tercera temporada.