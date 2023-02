“Tuti” Vargas reveló detalles sobre el retiro de sus prótesis mamarias

Tuti Vargas, influenciadora colombiana. Foto: @tutivargasm

La influenciadora Tuti Vargas era consciente de que su salud podía verse afectada cuando decidió aumentar el tamaño de sus senos. Sin embargo, decidió seguir adelante con la intervención a pesar de las recomendaciones de los médicos.

“Cuando fui al médico de familia lo primero que me dijo cuando le dije que me quería poner las prótesis fue: no te las pongas, no es aconsejable”, dijo la influenciadora para el programa Lo Sé Todo.

Además de las recomendaciones médicas, la familia tiene antecedentes médicos frente al cáncer de seno. La abuela materna falleció hace unos años a causa de esta enfermedad, detalle que también reveló para el programa antes mencionado.

Sin embargo, una vez se sometió al procedimiento quirúrgico, Vargas notó afectaciones en su salud, los cuales asoció al síndrome de Asia, el cual es una reacción autoinmune a cuerpos extraños como los implantes de silicona.

“Este tema fue tomando cada vez más fuerza, pero no existe un examen que pueda diagnosticarlo, así que pensé que las complicaciones que sentía eran por causa de la tiroides, la cual sí me descubrieron”, aseguró en la entrevista.

El hallazgo de los médicos es que las siliconas implantadas en los senos se habían encapsulado, una complicación en la que el tejido cicatricial forma una cápsula apretada alrededor de un implante mamario.

Esta reacción la llevó a tomar la decisión de retirarse las prótesis, algo que decidió compartir por las redes sociales con sus seguidores, aunque muchos de los usuarios la criticaron, pues creían que estigmatizaba la cirugía plástica.

“No tengo nada en contra de las operaciones. Cuando lo hice atravesaba una difícil situación de autoestima, tenía complejos y quería mejorar la forma en la que me veía. La intervención me aportó seguridad y me gustó como quedé, pero ahora debo dar prioridad a mi salud”, anotó.

Tras la primera quincena del posoperatorio de la explantación, la bogotana confesó que siente una enorme mejoría. “Ya me puedo mover y dormir con tranquilidad, se me quitó el cansancio y me siento liberada”, dijo.

También se expresó por medio de su cuenta de Instagram en varias historias que publicó:

“Me quitaron puntos, la cicatrización va muy bien, la inflamación y dolor cada vez menos y lo mejor me siento feliz. Verme esas marcas en el espejo que, aunque serán para siempre, me recuerdan lo importante que fue haber tomado esta decisión a tiempo que pesó más mi salud y el sentirme bien que seguir bajo ese ‘canon’ de belleza que en mi cabeza era ‘el que estaba bien’”, escribió sobre la publicación.

@Famososhastalaz/Instagram.

“Tuti” Vargas reapareció sin prótesis en sus senos, así lo dejó ver en redes

En una galería de varias fotos, Tuti Vargas mostró cómo pasa los días en su casa tras la cirugía, en compañía de su familia, donde lee y descansa. Subrayó que en la actualidad se siente muy orgullosa de haberse quitado los implantes y que se convirtió en una famosa más que ahora recomienda a las seguidoras no acudir a estos por razones estéticas, como ella lo hizo hace más de nueve años.

“No quería tener un cuerpo extraño en mi organismo, porque finalmente entendí que mi valor no me lo da un par de tetas, que debajo de un par de siliconas se escondían miedos, inseguridades, falta de autoestima y varias cosas que debía trabajar desde la raíz no desde la superficie”, reveló Vargas en la publicación.

La influenciadora reconoció que hace más de nueve años se había operado los senos por “mantener mis 1.101 velos que he venido construyendo en estos años para protegerme, sentirme más fuerte, impermeable y poco vulnerable”. La falta de autoestima e inseguridad, según la famosa, fueron las razones principales, aunque en ese momento no lo pensara así.