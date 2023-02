Laura Tobón celebró su cuerpo y su transformación de mujer a mamá

La bogotana compartió con sus seguidores unas palabras sobre lo que ha significado su experiencia como mamá y cómo esto ha transformado su cuerpo y su vida. @laura_tobon/Instagram.

Laura Tobón ha logrado en los últimos años consolidar una carrera no solo como modelo sino como presentadora. También ha hecho doblajes y es empresaria. Ha protagonizado decenas de portadas para revistas y ha sido la imagen de distintos programas de televisión. En sus redes sociales suele publicar además de fragmentos de su vida y sus experiencias como mamá, reflexiones sobre la vida y su papel como figura pública.

En esta oportunidad Tobón vuelve a ser noticia, pero no por los nuevos retos profesionales que tiene en el horizonte ni por las tiernas aventuras que vive con Lucca, su hijo con el empresario Álvaro Rodríguez, sino por una publicación en Instagram, en la que además de deslumbrar a los usuarios con su belleza, también hizo una breve reflexión sobre su relación con su cuerpo.

“Ser conscientes de nuestro cuerpo, para mí es recordarnos que es un vehículo. Que además, tiene la capacidad de adaptarse a nuestro momento de vida, que cuenta historias. En esa medida amarlo en todos sus estados es parte del amor por la vida. A mis 33 años solo tengo agradecimiento por mi cuerpo que me ha dado el regalo más grande… mi transformación de mujer a mamá hoy no la cambio por nada en el mundo”.

@laura_tobon/Instagram.

En la publicación, que cosecha más de 19 mil likes y cerca de 150 comentarios, la hermana de la modelo y presentadora, Nina Rodríguez, escribió: “Te amo hermanita!!! El amor propio es demasiado importante!!!!”. La modelo Toya Montoya también se tomó el tiempo de comentar la publicación de Tobón: “Te amo mucho 🤍 honrar nuestro cuerpo y tratarlo con amor siempre”.

A su vez, Camila Esguerra comentó la publicación de Tobón diciendo: “no puedo ser más fan de esto! Eres espectacular”.

Como suele pasar, no faltaron los comentarios negativos, como el de la siguiente usuaria que escribió: “Qué fácil decir eso cuando se tiene dinero para tener el cuerpo casi perfecto 😒”. Otra usuaria escribió: “se va ha desaparecer el marido no tiene nada que agarrar por su delgadez ha comer bien y menos ejercicios y no tanto trabajo para crear plata en la vida no todo tiene que ser plata ni cosas materiales disculpe que le diga esas cosas con todo el respeto que usted se merece hay que cuidar más ese BB hermoso ok bendiciones ” (sic).

Laura Tobón habló de las inseguridades que provocan las redes sociales: “la realidad es totalmente otra”

Tobón mencionó la importancia de mostrar la historia detrás de una linda foto, puesto que no siempre todo sale bien en el proceso de tomar y compartir una buena imagen o un video. @laura_tobon/Instagram.

El 4 de diciembre la presentadora bogotana publicó un video en Instagram en el que habló “las inseguridades que generan las redes sociales para los consumidores y los generadores de contenido”. La empresaria estuvo acompañada de su socia y amiga, Stefi, para conversar detalladamente sobre el asunto en cuestión.

Para comenzar, las mujeres expusieron sus ideas sobre las inseguridades existentes en los consumidores de redes sociales. Stefi dijo lo siguiente al respecto:

“En ese proceso uno empieza a hacerse muchas preguntas, no solo de: mi vida no se ve así, no sé si voy a lograr que mi viaje se vea así de estético, ¿cómo hacen para tener esa piel, ese cuerpo?... preguntas que todos nos hacemos cuando consumimos contenido, particularmente de los generadores, y esa conversación interna que empieza como una simple comparación puede volverse un poco tortuosa”.

En seguida, Tobón mencionó la importancia de mostrar la historia detrás de una linda foto, puesto que no siempre todo sale bien en el proceso de tomar y compartir una buena imagen o un video.

“Lo que uno comparte en redes normalmente son momentos que están curados, que tienen filtro, esos momentos perfectos para mostrarle a los consumidores, pero la realidad es totalmente otra y es lo que quiero que empezemos a normalizar. Aunque yo comparta una foto, eso no es lo que está pasando de verdad” (sic).

Para finalizar esta primera parte de su conversación, Stefi resaltó que lo que realmente “engancha” a las personas es conocer el proceso que hay detrás del contenido, la personalidad del generador y toda esa historia detrás de lo publicado que “nos recuerda que todos somos humanos”. No simplemente ver una fotografía y un video perfecto.