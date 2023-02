Jessica Cediel se despachó en contra de quienes critican su rostro y la acusan de usar filtros: “Viejas feas, sin vida y envidiosas”

Esta no es la primera vez que la también actriz se enfrenta a quienes la atacan en redes. el pasado mes de enero, contestó a quienes criticaron el video que hizo bailando ‘Uchi Wala’, colaboración musical entre Maffio, Akon y Nicky Jam

La presentadora del programa de talentos musicales del Canal Caracol, La Descarga, Jessica Cediel, se tomó sus redes sociales para contestar los comentarios negativos que han hecho sobre su apariencia física. La modelo calificó de “viejas feas sin vida y envidiosas” a aquellas usuarias que la critican por usar supuestos filtros en sus fotografías y por portar lentes de contacto que aclaran sus ojos.

Carolina Cruz se dejó ver al natural en redes sociales y sorprendió a sus seguidores La presentadora no tuvo problema en mostrar su rostro “sin filtros” a sus seguidores en sus historias de Instagram VER NOTA

“Las viejas feas, sin vida y envidiosas están diciendo que esto es un filtro, no lo es, vea que no se me deforma nada, esta es mi carita, yo qué culpa. Si usted critica el que lo dice lo es, al derecho y al revés. Me encantan mis ojos azules, pelo negro, pantera, yo feliz y otros sufriendo”, comentó la bogotana en el video que publicó en las historias de su cuenta de Instagram.

Posterior a ello, subió otro clip en el que dejó ver su cara más descubierta y su cabello libre de la capucha que usó en la primera ‘storie’. “Me quité la gorra para que vean que este es mi cabello porque entonces, a lo bien, también van a decir que tengo peluca, y no tengo peluca (...) Si el otro es feliz y a usted no le hace daño, pues hágale, cuál es el problema, viva y deje vivir”, añadió.

John Poulos: indignación por actitud del presunto feminicida de Valentina Trespalacios en audiencia Las redes sociales están revolucionadas por cuenta de la actitud del extranjero, a quien un juez de la República debió llamarle la atención en tres oportunidades por su comportamiento VER NOTA

“¿Tú sabes todo lo que me tengo que aguantar de la gente sin vida? En mis redes les monto lo que me nace, de corazón. Si quiero montar un video bailando, con maquillaje o sin maquillaje, una prédica, trabajando, de viaje, eso soy yo y es lo que entiende mi comunidad linda y hermosa. Somos 9 millones ‘y pico’, porque la gente se identifica con mi naturalidad”, aclaró.

La presentadora del programa 'La Descarga' del Canal Caracol viene afrontando problemas de salud en la última semana

Acompañada de su hermana, Melissa, añadió: “¿Amor, qué le decimos a las viejas envidiosas? Las viejas, no los ‘manes’ (...) Que se ocupen de algo, en lugar de estar hablando y opinando. La puta envidia, la cochina envidia. No sean tan envidiosas. Que se compren unos (lentes de contacto) y luzcan lindas, también”.

Clara Chía es captada en un ‘spa’ y es blanco de críticas en medio de la crisis financiera de Piqué La joven fue captada en el espacio consintiéndose con algunos tratamientos estéticos, por lo que los seguidores del exfutbolista afirman que se estaría aprovechando de la situación VER NOTA

Esta no es la primera vez que la también actriz se enfrenta a quienes la atacan en redes. el pasado mes de enero, contestó a quienes criticaron el video que hizo bailando ‘Uchi Wala’, colaboración musical entre Maffio, Akon y Nicky Jam.

“Yo no entiendo por qué hacen tanto escándalo cuando uno sale bailando, no endiento cuál es el problema de ver a las otras personas felices, de verdad, se los digo de corazón. En mi caso, muchas viejas critican: Veánla, que por la edad, que no sé qué. Yo qué culpa tengo, así soy, no tengo la culpa de amarme, de cuidarme, de tener una genética bonita gracias a Dios. En lugar de criticar, póngase a cultivar para ustedes. En serio, el odio y el veneno son algo muy maluco, eso no le aporta nada al corazón”, inició diciendo Cediel.

“Bailar me hace feliz, eso alimenta mi niña interior y yo siempre lo voy a hacer mientras Dios me lo permita y mientras mi cuerpo me lo permita, porque el cuerpo se va, esto es pasajero. Cuando ya tenga 90 años no va a estar igual, pues mientras pueda no le veo nada de malo. Además, ser adulto es tan especial, uno tiene responsabilidades, preocupaciones, momentos de prueba, depeciones, tristezas, así como también alegrías, ilusiones. La vida es un balance y dentro de eso uno tiene que resaltar todas las cosas que lo hacen feliz, siempre voy a seguir fiel a mí y nunca voy a cambiar por darle gusto a los demás”, continuó argumentando en las historias de su cuenta de Instagram.