Hombre maltrató a su pareja durante 18 días en Bogotá: otra mujer asegura haber sido víctima de Antonio Barba

El 18 de enero, una de sus víctimas logró escapar. Llegó hasta un Comando de Atención Inmediata (CAI), en donde la ayudaron. La joven fue internada en una clínica, en donde le dieron 45 días de incapacidad

Luego de que se reportara la captura José Antonio Barba, hombre señalado de retener y violentar a su pareja durante 18 días en Bogotá, se conoció públicamente el nombre de otra supuesta víctima. Se trata de Nury Arévalo Giraldo, quien aseguró que fue agredida por parte de Barba Riaño en octubre del 2022. Es de destacar que el caso de la primera víctima ocurrió tan solo meses después, en diciembre de ese mismo año.

Caso Valentina Trespalacios: estas son las pruebas contra John Poulos Se analizaron más de 300 horas de video de grabaciones registradas por cámaras de seguridad para conseguir evidencias de la culpabilidad del ciudadano estadounidense VER NOTA

Tal y como reveló Arévalo Giraldo en testimonios revelados por el diario El Tiempo, conoció a José en octubre del año pasado mientras se encontraban saliendo desde el centro comercial Panamá, de la capital del país, para montar bicicleta. “Recuerdo mucho que llegando a Tunja me empezó a cortejar. Era muy hábil en eso. Me decía que por qué no salíamos a más rodadas, que yo le gustaba y así caí en sus garras y empezamos una especie de relación”, relató.

Arévalo detalló que desde el principio de la relación el hombre tuvo actitudes narcisistas. Así mismo, era celoso y posesivo con ella. Era tal su actitud violenta, que no le permitía hablar con otros ciclistas y vigilaba las conversaciones que llegaba a sostener con algunos colegas. A pesar de que le relación avanzó, el hombre, cuenta Nury, siempre negó que él tuviera una relación con ella, pues le molestaba que otras mujeres supieran.

Joven sobrevivió a 28 puñaladas propinadas por su pareja: “Temo que lo dejen en libertad” La gravedad de sus lesiones hizo que estuviera sin signos vitales por casi cuatro minutos. Previo al día de los violentos hechos, el hombre, identificado como Andrés Herrera, ya la había amenazado de muerte VER NOTA

Las agresiones psicológicas se convirtieron en físicas tiempo después. De acuerdo con lo que comentó al medio de comunicación ya citado, el hombre la ‘comenzó a coger como un saco de boxeo’. “Como yo estoy en tratamiento de ortodoncia mi rostro quedaba destrozado. Mi nariz y mis ojos fueron los más afectados”, relató al recordar, además, que en algún punto tuvo que tomar medidas para defenderse, como ir a visitarlo con un rodillo, en caso de que el hombre intentara agredirla.

“Él me preguntó que para qué era eso (el rodillo) y yo le dije la verdad. Él me lo quitó y me golpeó con mucha fuerza. Me dio un puño durísimo”, destacó. La relación con Barba terminó, cuenta Nury, tiempo después, gracias a que consiguió un nuevo trabajo que le permitió tomar distancia de él.

El hombre fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías que le imputó el delito de tentativa de feminicidio

Como se mencionó previamente, el caso de Nury se conoce luego de que Barba fuera capturado por violentar a su expareja, una mujer de 25 años que llegó a Bogotá, desde Neiva, en el Huila, para pasar tiempo con José Antonio. Ambos se conocieron a través de Facebook y empezaron una relación a distancia. Según la víctima, durante el principio de la relación el hombre la trataba con delicadeza y cariño, sin embargo, todo se tornó violento tiempo después.

Autoridades investigan el origen del dinero que portaba John Poulos, presunto asesino de Valentina Trespalacios De acuerdo con lo que se conoce de John Poulos, en Estados Unidos trabajaba como agente financiero. Lo que se sabe hasta el momento es que su nombre aparece dentro del equipo de trabajo de la empresa Vanguard VER NOTA

La joven emprendió su viaje a Bogotá para conocer a Barba el 15 de diciembre del 2022. El hombre la recogió a su llegada a la capital del país, y la llevó a su casa, una vivienda ubicada en el barrio Las Cruces, en la localidad de Santa Fe.

Los actos violentos iniciaron cuando ella manifestó que no sabía cocinar. “Él se puso histérico, me decía que lo estaba humillando, que era una inútil, una imbécil. Al llegar a la casa me pegó en el rostro por primera vez”, detalló.

Desde ese momento empezó un ciclo de actos en contra del bienestar de la joven. El hombre comenzó a golpearla constantemente y a torturarla. Solía lastimar heridas que ella ya tenía abiertas y que habían sido ocasionadas por él. Así mismo, la mujer se convirtió en una esclava, de acuerdo con lo que relata. El hombre la obligaba a cocinarle, a alistarle la ropa, incluso, a prepararle su cepillo de dientes.

“Todos los días le rogaba que me dejara de pegar, pero antes lo hacía con más fuerza usando un celular. Tuve mis labios destrozados, me mordía las piernas y los brazos y me lastimaba en el abdomen. Muchas veces tuve dificultades para respirar y dormía con la boca abierta”, recordó ella. El hombre le dijo que no saldría de esa casa hasta que se convirtieran en una pareja estable, y que para lograr eso era necesario que pasaran, mínimo, tres años juntos.

Finalmente, el 18 de enero, la mujer logró escapar. Llegó hasta un Comando de Atención Inmediata (CAI), en donde la ayudaron. La joven fue internada en una clínica, en donde le dieron 45 días de incapacidad. Tras denunciar, el hombre fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías que le imputó el delito de tentativa de feminicidio.