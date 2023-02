Barrer y limpiar las estaciones de TransMIlenio: estas son algunas de las sanciones que tendrán que cumplir quienes se cuelen en el sistema

Las sanciones tendrían que cumplirse en la estación en la que se cometió la infracción

En segundo debate fueron aprobadas en el Concejo de Bogotá las nuevas sanciones para colados en Transmilenio. El proyecto, presentado por el concejal la Alianza Verde Julián Espinosa pretende conmutar las multas de tipo I y II por hacer uso del sistema sin pagar del pasaje a través de acciones pedagógicas, al interior de la estación en la que se cometió la infracción.

Y es que, el ingenio de los colados parece no tener límites. Tanto así que no han sido suficientes medidas como: torniquetes nuevos, puertas anti colados, seguridad en las estaciones y sanciones de tipo económico. 3 de cada 10 usuarios no pagan su pasaje, de acuerdo con un estudio de la universidad nacional. Esto ha obligado a las autoridades a fijar medidas extremas con tal de no seguir aumentando el déficit por colados en Transmilenio, que deja 11 mil millones en pérdidas cada semana.

El proyecto se encuentra a la espera de ser sancionado por la alcaldesa Claudia López, pero, desde el Concejo, Julián Espinosa dio a conocer que se sostiene sobre dos pilares fundamentales: “conmutar las multas tipo I y II del Código de Policía para que, a través de acciones pedagógicas como limpieza, repartir volantes, barrer o limpiar el sistema, la gente pueda pagar su infracción. Además, será una política pública que todas las estaciones tengan torniquetes, piso y techo, inclusive en la entrada de las personas en condición de discapacidad”, dijo en una entrevista para Noticias RCN.

Esto debido a que, según indican las cifras, las medidas anti colados adoptadas hasta el momento no han sido suficientes para acabar con la bien llamada “cultura de los colados”. Todos ellos han preferido pagar las multas de tipo I, por un valor de 133.333 pesos y, de tipo II, por 266.667 pesos. Mientras que, el costo del pasaje para el 2023 es de 2.950 pesos, irónicamente, a raíz del alto número de colados que utilizan a diario el sistema. Un 26,9% para se exactos.

“Acabamos de aprobar un proyecto que ahora es acuerdo de ciudad y va a mitigar el número de colados. Actualmente del 100% de lo que utiliza Transmilenio para su sostenimiento solamente el 30% es a partir del recaudo, antes de la pandemia era el 70%”, dijo en entrevista el concejal Espinosa, quien, reconoce que:

“TransMilenio no es un sistema perfecto, pero es el que tenemos, y necesitamos garantizar que no se ahonde más el hueco en Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) que tenemos en Bogotá. Con esta norma, tendremos la conmutación de multas y avanzar en la instalación de torniquetes de piso a techo”.

Las estaciones con más número de colados son la troncal de la Avenida Caracas y la troncal de la Carrera Decima. Se cree que, justo aquí empezarán aplicarse las nuevas medidas aprobadas por el Concejo. Lo cierto es que Transmilenio tendrá 6 meses para definir cómo aplicará las sanciones pedagógicas y ejecutar las demás medidas e instalar nuevos torniquetes, de piso a techo, incluso en la entrada de personas con alguna discapacidad.

La idea es instalar 693 puertas automáticas y torniquetes que cubran todas las entradas. No obstante, algunas de las que ya han sido instaladas reportan fallas y, al igual que las entradas a los articulados, llegan a quedarse por completo abiertas, lo que ha llamado la atención de algunos ciudadanos y concejales de la ciudad.

Este es un problema no solo por el hueco fiscal, mismo que, según Probogotá Región, alcanzó los 551.200 millones de pesos en 2022. Sino también porque varias personas han perdido la vida intentando colarse, una situación que hace mucho cruzo todos los límites.