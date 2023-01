Técnico del Atlético Nacional respondió a las críticas de la hinchada: “Nadie queda campeón en la segunda fecha”

El técnico de Atlético Nacional respondió a las críticas tras el empate sin goles en la segunda fecha de la Liga BetPlay. Dimayor - Oficial

Atlético Nacional es uno de los equipos que está llamado a ser uno de los grandes protagonistas de la Liga BetPlay 2023-I debido a la enorme plantilla con la que cuenta y la cual está comandada por el experimentado técnico Paulo Autuori. En la pretemporada la relación entre directivos y la hinchada se enfrió debido a diferentes circunstancias como el incremento en el precio de los abonos y la gestión realizada recientemente, esta situación ha llevado a que muchos critiquen al equipo y en su reciente empate con Águilas Doradas en la segunda fecha se escucharon silbidos.

El entrenador brasileño alineó a varias de sus grandes figuras para enfrentar a Águilas Doradas entre los que se destacan jugadores como Kevin Mier, Andrés Felipe Román, Danovis Banguero, Tomás Ángel, Jefferson Duque, entre otros. Sin embargo, el cuadro paisa no pudo romper el empate en el marcador y pese a los múltiples intentos que generaron de cara a la portería defendida por José David Contreras, el gol nunca llegó, e incluso en algunos tramos el rival se veía mucho mejor.

En su primera salida Atlético Nacional se impuso por la mínima diferencia ante Once Caldas de Manizales. El juego se disputó en el Atanasio Girardot y el encargado de marcar fue el lateral Andrés Felipe Román. Ahora el equipo de Autuori se ubicó en la tercera casilla (parcialmente) de la clasificación de la Liga BetPlay con cuatro puntos, los mismos de Tolima y Atlético Bucaramanga.

El equipo paisa empató sin goles en su segunda salida del campeonato. Dimayor - Oficial

“Luchamos, competimos, pero no hemos jugado”

Tras el encuentro por la segunda fecha ante Águilas Doradas, el entrenador del equipo Verdolaga habló en rueda de prensa sobre lo sucedido en el campo de juego. Destacó el trabajo de sus rivales, resaltó algunos aspectos positivos de su equipo, fue crítico al señalar las falencias que tuvieron a lo largo de los 90 minutos y respondió a las críticas tras haber sumado un punto en su casa.

“Lo primero que tengo que hacer es reconocer y felicitar al rival por el buen juego que desarrolló, después nosotros estamos conformando un grupo y eso lo hablamos en la última rueda de prensa, y para eso vamos a tener que jugar bien, vamos a tener que competir; y lo que queremos es eso, siempre jugar bien y competir, hay momentos que podemos jugar bien y no podemos competir tanto y al revés”, aseguró el entrenador.

El técnico también habló en rueda de prensa de algunos factores que consideró claros en el partido y que impidieron que pudieran quedarse con la victoria pese a que lucharon y compitieron, “pero no hemos jugado”. Autuori aseguró que lo primero de todo es el “tema colectivo”, a lo que se suma “un día menos de recuperación y es normal, estamos empezando nosotros y todos los equipos. Después el tema colectivo, también me preocupaba un poco la posibilidad de poder abrir espacios para los jugadores que están para analizar, no juzgarlos, yo no juzgo, analizo”.

El estratega brasileño fue enfático en mencionar que, “nadie gana una competencia en la segunda fecha”; sin embargo, considera que lo que es más importante en estos momentos es “seguir trabajando” porque se encuentran en un proceso, “para que todos puedan mostrarse y jugar”. Autuori resaltó las opciones que tuvo el rival de cara al arco defendido por Mier y afirmó que, “el equilibrio es fundamental y más en el momento que estamos empezando”.

Sobre los silbidos de la hinchada en el estadio Atanasio Girardot y las críticas que ha recibido él y sus jugadores, paulo Autuori les respondió y afirmó que, “para mí es algo normal en el fútbol, la gente piensa que puede ganar todos los partidos, necesitamos muchos de ellos, como todos los equipos, pero esto no me preocupa nada. Tenemos que pensar en lo que viene y tenemos que preparar para ello; la gente tiende a juzgar, pero yo tengo que pensar en el todo”.