RBD en Colombia: trino del mánager de la banda revive la esperanza

RBD podría presentarse en Colombia según nueva información que circula en redes sociales. @rbd_oficial/Instagram

A pesar de que el 19 de enero los seguidores de la agrupación mexicana RBD recibieron con gran tristeza la noticia de que no se presentaría en Colombia al finalizar la cuenta regresiva, las esperanzas han seguido latentes para quienes todavía no pierden la fe de que el #SoyRebeldeTour llegue a Bogotá y Medellín, incluso se habló de una tercera ciudad.

Un nuevo faro de esperanza se encendió luego de que la cuenta de Twitter de Music Trends Colombia confirmó que la banda si estará en el país. Por eso, los seguidores de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, por fin podrán cumplir su sueño de ver reunidos a sus ídolos musicales y la emoción se apoderó nuevamente de los fanáticos en Colombia, que corearán cada una de las canciones como Sálvame, Solo quédate en silencio y Tras de mí.

“#URGENTE: ¡QUÉ SEA SECRETO! ¡Hemos podido confirmar que Bogotá está 100% CONFIRMADA en la gira de despedida de RBD! La noticia llega como un alivio para lxs fans de la capital que temieron quedarse fuera del show. Detalles sobre fecha, venue y boletería MUY PRONTO”, fue el primer anuncio que hizo la cuenta de MUSICTRENDS Colombia a través de su cuenta de Twitter.

RBD si se presentaría en Colombia según nueva información que circula hace algunas horas en redes sociales con datos de cómo se haría el anuncio oficial. @musictrendscol/Twitter

Pero este no fue el único anuncio que entregaron sobre la presentación del grupo musical, pues minutos más tarde agregaron que también irá a Medellín: “MEDELLÍN y BOGOTÁ Ambas ciudades están dentro de la Gira de Despedida de RBD ¡El anuncio llegará más pronto de lo que esperan!”, y lo más importante de este anuncio fue la posible negociación de una tercera ciudad en Colombia, por lo que se desconoce todavía cuál sería “OJO: Una tercera ciudad estaría dentro de las posibilidades también”.

RBD en Colombia tendría confirmadas sus presentaciones en Bogotá y Medellín, pero se habla de una tercera ciudad. @musictrendscol/Twitter

Un reciente trino del mánager de la agrupación, Guillermo Rosas, desató toda una ola de comentarios entre los internautas luego de escribir: “Lo vamos a lograr!!!”, acompañado de la bandera de Colombia. Esta publicación ya cuenta con más de 6.900 likes y entre los comentarios destacan: “Los estamos esperando con muchas ganas, mucha ilusión al menos hay esperanzas”; “Va que va los estamos esperando con el mismo cariño de siempre RBD En BOGOTÁ y MEDELLÍN contamos los días las horas minutos y segundos”, entre otros.

Guillermo Rosas, mánager de RBD compartió un trino con el que volvió a encender los rumores de una presentación de los mexicanos en Colombia. @GrillermoRosas/Twitter

Esto se une a los trinos que compartieron Karol G y Daniel Quintero, alcalde de Medellín. La primera afirmó que estaba haciendo la respectiva llamada para que la banda mexicana sí se presentará en Colombia, teniendo en cuenta la amistad que hizo La Bichota con Anahí, luego de su presentación en México y subió a cantar al escenario el exitoso tema Sálvame.

Posteriormente, el alcalde de Medellín escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Y soy Rebelde...”. Que recibió todo tipo de comentarios de sus seguidores, tanto positivos como negativos. Sin embargo, hubo quienes felicitaron al mandatario local al querer participar en la negociación de la presentación de la banda mexicana en tierras cafeteras.

Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, refuerza especulaciones sobre visita de RBD a Colombia. Foto: Twitter

Daniel Quintero revolucionó las redes sociales con una fotografía luciendo la corbata roja de la agrupación RBD. Siguen las especulaciones sobre la presentación en Medellín. @QuinteroCalle/Twitter

Uno de los cambios que tendrá esta gira de despedida de los mexicanos que emocionaron a toda una generación con sus canciones, es que Alfonso Herrera no acompañará a sus colegas y excompañeros de la producción televisiva que estuvieron junto a él por casi una década.

Las redes sociales lamentan que el mexicano no participe en esta oportunidad en el #SoyRebeldeTour, pero esto no ha sido impedimento para que millones de personas en Latinoamérica y de países en los que al parecer la banda no estará, esperen con ansias el día de la venta de la boletería. En México, por ejemplo, los seguidores de RBD hacen largas filas e incluso acampan a las afueras de Ticketmaster para ser los primeros.