Ministro de Transporte reconoció que hay “diferencias” con el presidente del Partido Conservador

Partido Conservador revisará su relación con el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Colprensa.

Desde que el Partido Conservador se sumó al gobierno del presidente Gustavo Petro se ha dicho que, en cualquier momento, podrían abandonar la coalición oficialista. Ahora, varios temas del actual Ejecutivo como la reforma a la salud, los temas de movilidad, entre otros, estarían haciendo que los militantes de la bancada goda repiensen si siguen o no con Petro.

De hecho, en las últimas horas, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, reconoció que tiene varias “diferencias humanas” con el senador Carlos Andrés Trujillo, presidente del Conservador. Sin embargo, no dio los motivos del por qué de esos enfrentamientos, pero se presume que es porque desde su cartera no le dieron varios puestos a militantes conservadores en instituciones como el Instituto Nacional de Vías (Invías).

“Yo, a él (al presidente del Conservador), le tengo un gran respeto, afecto y cariño y obviamente una gran gratitud por haber confiado en entregarle mi nombre al presidente Petro para ser ministro. Con él sí hay algunas diferencias pero el diálogo siempre está abierto para lo que el partido considere se pueda hacer en el marco del presidente Gustavo Petro”, aseguró Reyes durante una entrevista con la emisora W Radio.

El Ministro de Transporte, Guillermo Reyes dijo qué le espera al Conservador en su relación con el Gobierno. (Colprensa - Camila Díaz)

El jefe del Ministerio de Transporte es la principal cuota del partido azul en el gobierno Petro. Entonces, ante el posible rompimiento entre la colectividad y el Ejecutivo, se le preguntó qué acciones tomaría para evitar que uno de los partidos más poderosos de la política colombiana abandone al primer gobierno de izquierda y esto fue lo que respondió:

“Yo mantengo una muy buena relación con el Partido Conservador. Yo les he dicho que lo que el partido buscaba, a través mí, era generar un proyecto de gobernabilidad y de hacer las cosas bien, de desvirtuar lo que aquellos que creían que el sector transporte, en manos de los conservadores, no podía cambiar, pues lo vamos a demostrar que sí era posible”, aseguró el funcionario, quien dio a conocer que se ha reunido con varios de los congresistas conservadores, que a su vez son sus copartidarios, y ha buscado convencerlos de que se queden en la coalición de Petro.

“Yo he conversado con todos los parlamentarios. Hemos tenido un excelente diálogo. Ellos han encontrado acá, no solo un muy buen canal de comunicación, sino la forma de poder materializar lo que son muchas de las ideas de nuestro partido”, aseguró el MinTransporte a esa emisora.

Sin embargo, por ahora no hay definida la posición del partido frente a lo que se avecina en sus relaciones con el Gobierno nacional. Infobae Colombia contactó al presidente de los conservadores, Carlos Andrés Trujillo, para conocer su visión al respecto, sin embargo, no fue posible una comunicación con él.

El presidente del Partido Conservador, Carlos Trujillo, ha sido clave para el presidente Gustavo Petro. Twitter Carlos Andrés Trujillo

Eso sí, lo que se sabe es que no solo el tema de los transportes estaría motivando a esa colectividad a retirarse de la bancada oficialista. La polémica reforma a la salud, que encabeza la ministra Carolina Corcho y de la que no se saben mayores detalles, también estaría influyendo en la decisión.

De hecho, dentro de las primeras reuniones que se sostendrán próximanente todos los senadores y representantes conservadores tendrá como objetivo definir si apoyan o no uno de los que se considera otro de los proyectos insignias del Ejecutivo. En un comunicado, firmado por Trujillo, se informa que se reunirán no solo los militantes, sino otras personalidades que puedan opinar de lo que propone el Gobierno y a lo que ellos, en primera medida, no le jalarían.

“Atendiendo los debates que se están dando en el país, el sentir colectivo de la bancada conservadora y la necesidad de evaluar de forma permanente la agenda legislativa nacional y su impacto en la calidad de vida de todos los colombianos, el Partido Conservador convoca al Directorio Nacional y a su bancada en el Congreso a un encuentro para abordar de manera conjunta posiciones frente a las reformas que plantea el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la implicancia de éstas en el futuro del país”, dice el texto.

