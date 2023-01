Hay problemas con la expedición de pasaportes, reconoció la Cancilleria

El sistema de expedición de pasaportes presenta fallas. Foto: Colprensa

El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció este 31 de enero que el sistema para la expedición de pasaportes está presentando fallas y agregó que la Dirección de Gestión de Información y Tecnología está trabajando para solucionar los inconvenientes que se están presentando.

Diariamente, se registran entre 1.500 y 2.000 citas para solicitud de pasaportes en Bogotá, motivo por el cual algunos usuarios reportan problemas para este trámite; pero, esto se ha venido incrementando desde hace unas horas.

En algunas ocasiones los servicios colapsan por completo debido a fallos en los sistemas de la Cancillería causados por la alta cantidad de solicitudes. Pero, en esta ocasión, los problemas se vienen registrando desde el 30 de enero. Por tal motivo, la cartera advirtió por medio de un comunicado que habrá lentitud en la solicitud de la cita para obtener el documento en cuestión.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que el sistema para la expedición de pasaportes está presentando fallas en su funcionamiento, por lo que la Dirección de Gestión de Información y Tecnología se encuentra trabajando para solucionar los inconvenientes presentados. Agradecemos su comprensión.”, dice el comunicado de la Cancillería.

Es de recordar que para solicitar una cita para pedir un pasaporte debe ingresar a este enlace. Las citas son habilitadas en la capital colombiana solamente a las 5 de la tarde. Los pasos que debe seguir son:

1. Diligenciar el formulario con la información solicitada.

2. Seleccionar la oficina donde realizará el trámite.

3. Seleccionar el trámite, el día y hora que desea agendar.

4. Verificar los requisitos para efectuar el trámite.

En este punto es importante que recuerde que, la cita para la expedición del pasaporte, se agenda de forma completamente gratuita.

Los puntos y horarios de expedición de pasaportes en Bogotá son:

Calle 53 (Calle 53: Calle 53 No 10-60/46, Piso 2) y Sede Centro – Corferias (Calle 24 No. 37 – 98): Solicitud y entrega: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Oficina Sede Norte (Edificio Torre 100 piso 1 y 2): Solicitud: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Entrega: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

El pasaporte ordinario tiene un costo de $121.000, más un impuesto de timbre de $64.000 en Bogotá para 2023. El de emergencia vale $170.000 en 2023, y no aplica impuesto de timbre.

La Cancillería precisa que el pago del trámite debe realizarse el mismo día en el que se expide la referencia de pago, de lo contrario, las oficinas deberán generarle otra referencia con la nueva fecha de pago.

De acuerdo con la entidad, los pagos deben hacerse en las sucursales del Banco GNB Sudameris que, en el caso de Bogotá, se encuentran ubicados al interior de las instalaciones de las oficinas de pasaportes de la calle 53, sede Centro Corferias y sede Norte de la ciudad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que se reciben pagos con tarjeta Visa y Mastercad; a través de la red de cajeros de Servibanca, y por PSE. No obstante, subrayó que no reciben pagos ni por Daviplata, Nequi o con tarjetas Codensa.

Cabe tener en cuenta que cuando el Registro Civil de Nacimiento y/o la cédula de ciudadanía se adquirió de manera extemporánea, deberán presentar los Registros civiles de nacimiento y/o defunción colombianos necesarios, que permitan acreditar la forma en que se obtuvo la nacionalidad colombiana, esto según lo consagrado en el artículo 96 de la Constitución Política.

Finalmente, la oficina expedidora de pasaportes estudiará la documentación presentada conforme a lo dispuesto en Resolución 6888, del 26 de noviembre de 2021, “por la cual se regulan las disposiciones referentes a los pasaportes y al documento de viaje colombiano y se deroga la Resolución 3959 del 29 de diciembre de 2020 y la Resolución 656 del 17 de febrero de 2021″.