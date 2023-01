Caso Valentina Trespalacios: salen a la luz nuevas pruebas en contra de John Poulos

Según los investigadores de la Fiscalía, la carta sería un indicio de que Poulos, presuntamente, pudo haber ingresado al país con la intención de llevar a cabo el asesinato de Trespalacios, al tomar en arriendo el inmueble solo por tres días. Archivo

Las evidencias que han recopilado las autoridades sobre el asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, siguen señalando como posible culpable al ciudadano norteamericano John Poulos. Entre los documentos que hacen parte del folio de la investigación en manos de la Fiscalía, se encuentra la carta de autorización de ingreso al edificio donde Poulos alquiló el apartamento en Bogotá; como también, la declaración de una persona cercana a la DJ.

En la carta dirigida a la administración del edificio, y que fue publicada por Noticias RCN, los propietarios del apartamento solicitaron la autorización para el ingreso, solo por tres días, de John Poulos y Valentina Trespalacios al inmueble.

“Por medio de la presente carta solicito autorización de entrada al APTO 802 y a las instalaciones del edificio al Sr John Nelson Paulos con documento XXX y Valentina Trespalacios con documento XXX, quienes ingresan al apartamento a partir del día 19 de enero hasta el día 22 de enero de 2023″.

Según los investigadores de la Fiscalía, esta prueba sería un indicio de que Poulos, presuntamente, pudo haber ingresado al país con la intención de llevar a cabo el asesinato de Trespalacios, al tomar en arriendo el inmueble solo por tres días.

A la carta de la administración del edificio, se le suma la declaración de una persona allegada a Valentina Trespalacios, quien le aseguró a las autoridades que mantuvo una relación amorosa con la DJ desde enero de 2022.

En la declaración, el hombre comentó que dada su cercanía con Valentina, desde que se conoció el crimen de la joven, recibió varias llamadas para preguntar por la DJ y saber si estaban juntos.

“Yo estaba en mi casa en la mañana, entonces empecé a tener muchas llamadas perdidas de diferentes personas, pero yo estaba dormido, inclusive gente empezó a deducir cosas, si yo estaba con ella o si no estaba, o si quizás me había pasado lo mismo”, aseguró en la declaración.

“Entonces mi amigos me empezaron a llamar, a preocuparse por mí, y otras personas a ver si sabía algo de Valentina, porque en esos días había otras fiestas”.

Sobre la muerte de Valentina, el hombre confesó no saber nada al respecto hasta que en una de las llamadas alguien le aseguró que Trespalacios había sido encontrada muerta en la localidad de Fontibón.

“Decido contestar una llamada y me dicen ‘¿ya estás despierto?’, yo digo que sí, entonces me dicen ‘mataron a Valentina’, me preguntan que si estaba con ella y que si estaba bien, entonces yo quedé como en shock”.

Entre los datos que se conocieron en la declaración, el hombre aseguró que el viernes 20 de enero de 2023 habló con Valentina y ella le confirmó que llevaría sus cosas a un nuevo apartamento, y que no era necesaria su ayuda, pues un amigo la iba a recoger.

“Ya el día viernes que estamos a 20 de enero, ella me dice que va a ir por su trasteo, que le va a dejar todo a la mamá y que solo va a ir con sus bolsas. Yo me ofrezco para acompañarla, ella me dice que no la acompañe que no es necesario, que un amigo la va a recoger en el carro”.

Según el hombre, mantuvo una relación sentimental con Valentina desde, aproximadamente, enero de 2022 hasta el momento que que la DJ perdió la vida, “yo la conozco hace muchos años, hace alrededor de un año y tres meses, y salimos hasta alrededor de enero del año anterior a la fecha”.

Para las autoridades los datos que se entregaron en la declaración concuerdan con los hechos, pues el hombre aseguró que sobre las 6:28 de la tarde Valentina le confirmó que ya la habían recogido para ir al apartamento nuevo, y según las cámaras de seguridad del edificio, Poulos y Trespalacios arribaron al inmueble sobre las 7:18 de la noche.