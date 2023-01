Alejandro Riaño habló de su relación con Ricardo Quevedo: “es el mejor comediante del país”

Alejandro Riaño es uno de los comediantes más conocidos del país y uno de los que más popularidad ha ganado en los últimos años. Luego de comenzar su carrera en Los comediantes de la noche de RCN, Riaño creó a su personaje más icónico y conocido: Juanpis González. A raíz de su éxito, el comediante se ha convertido en una de las figuras mediáticas más importantes, por lo que no es raro que haga transmisiones en redes sociales para conectarse con sus seguidores.

En una de estas transmisiones, del 29 de enero, sus seguidores le preguntaron por su relación con el también comediante Ricardo Quevedo, con el que compartió escenario en Comediantes. En el video aclaró que nunca ha tenido problemas con Quevedo, sino que se alejó de él en un momento de la vida.

“Mi amistad con Quevedo fue muy buena al principio, con todo lo de Tigo en Comediantes, después no es que yo hubiera tenido un problema con él realmente, sino (que) él tuvo un problema con otro comediante, entonces, yo soy muy amigo de todos los comediantes, de la gran mayoría realmente y con ninguno tengo problemas”

Riaño y Quevedo compartieron escenario en 'Los comediantes d ela noche' programa de RCN Televisión. @cejasplobladas/Instagram

En seguida, el comediante detrás de Juanpis González, advirtió que si se alejó de Quevedo fue por una pelea de este con otro comediante –del que no reveló su nombre–, en la que Riaño, según contó, tomó partido por el anónimo. Según se puede advertir de las palabras de Riaño, la pelea habría sido por egos.

“Porque si algo hice fue, al final, terminar diciendo: miren, yo no voy a entrar acá en temas de quién es mejor, que si uno es mejor que el otro, que esto, o que saquemos al de allá, que este man se nos está montando, que ¡pilas!... Pienso que la comedia tiene un fin y es divertir a la gente realmente, y hay que serle como muy honesto a eso de “vamos a hacer reír a la gente”. No tiene que ser un tema de egos, de quién es mejor, porque a la final, quienes escogen son ustedes (el público), y eso hay que entenderlo”

Sobre esa ‘lucha’ por ver quién es el mejor comediante, Riaño dijo que las críticas a su trabajo ya no lo trasnochan como lo hacían cuando empezó:

“Así como a muchos les pareceré un gran comediante, a otros les parezco lo peor, y dicen este man no hace ni reír a la mamá, este man es muy malo, este man... ojalá lo quemen. Yo ya pasé por ahí y eso lo entendí hace mucho tiempo. Creo que a los 22 años, cuando salí por primera vez en Comediantes, me afectaban esos comentarios y me daba durísimo”.

A continuación volvió a mencionar a Quevedo no solo para reiterar que no ha tenido conflictos con él, sino que, a su juicio, es “el mejor comediante que tiene este país”.

“Y cuando, Ricardo peleó con el otro comediante, tuve una pelea muy fuerte, pues me dio muy duro. Yo me alejé más como de Ricardo, yo estuve apoyando al otro comediante. Pero en ningún momento él y yo hemos tenido conflictos, de hecho, cuando salió su último standup lo recomiendo, me parece que es casi que el mejor comediante que tiene este país. De lejos. El humor de él es muy fino. Yo me cago de la risa”.

Para finalizar, el comediante insistió en que lo suyo con Quevedo no fue una pelea, sino que se alejó de él. También dijo que como Quevedo y el anónimo comediante ya limaron sus asperezas, “entonces, pues ya todo bien”, dijo Riaño.

“Pero sí tuve como esa distancia, realmente, con él por la otra persona. Entonces, ya se arreglaron (Quevedo y el otro comediante), ya son muy amigos. Entonces, pues ya todo bien. Entonces, no. Nunca he tenido con un conflicto con él, realmente. Me alejé. Entonces, eso fue como lo único que pasó”.