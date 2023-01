Kristina Lilley reveló en redes sociales efectos de la quimioterapia por el cáncer de seno que padece

A la actriz le realizaron una doble mastectomía.

Kristina Lilley, una reconocida actriz que ha hecho parte de grandes producciones nacionales como ‘Pasión de Gavilanes’, ‘Enfermeras’, ‘La Ley del corazón’, entre otras, develó hace meses que padece cáncer de seno.

Lilley es muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram, en donde ha aparecido y mostrado su proceso y cómo lo ha llevado. En una publicación realizada hace pocas horas, Kristina apareció en un video en el que aseguró: “se me empezó a caer el pelo. Uno piensa que está preparado para esas cosas pero no, son bastante complejas y tristes, muy tristes. Perder el pelo es duro”.

Sin embargo, en medio de algunas risas reiteró: “Ahí voy”. Y es que aprovechó su nueva aparición en las redes sociales para enviar un agradecimiento y un saludo especial a todos sus seguidores, quienes la han apoyado, con mensajes de aliento, a lo largo de este proceso. La actriz dejó claro que son aquellos mensajes los que le dan ánimo a diario para seguir adelante y luchar en contra de su enfermedad.

La actriz aseguró que a raíz de las quimioterapias se le está empezando a caer el pelo. Cortesía: @kristililley

Ante su publicación han sido varios los comentarios de varias reconocidas figuras del mundo del entretenimiento entre ellos, Lorena Meritano, Yaneth Waldman, Luciano D’ Alessandro, quienes reiteraron su fortaleza desde su diagnóstico convirtiéndose en ejemplo para aquellas mujeres que se encuentran atravesando por una situación similar.

En otra de sus más recientes apariciones reveló que en el lugar que se encuentra el clima está a -6º. Motivo por el cual ha tenido que abrigarse de la mejor manera posible, sin dejar de lado, que sigue llevando a cabo cada una de sus labores, entre ellas, sacar a pasear a su fiel compañera, su perrita. Como de costumbre se mostró sonriente y feliz a pesar del frío que está atravesando.

Asimismo, reflexionó sobre las pequeñas cosas que ofrece la vida, como poder apreciar el cielo y estar al aire libre. Dejando ver que lo importante es poder agradecer aquello que se tiene en medio de las dificultades.

Kristina Lilley habló en redes sobre su proceso en la quimioterapia.

Una lucha de años

Cabe recordar que la actriz sorprendió a todos sus seguidores, hace unos meses, al confirmar que le diagnosticaron cáncer de seno.

Mediante su cuenta personal de Instagram publicó un sentido video y señaló que nuevamente tiene que afrontar esta dura enfermedad. Asimismo, compartió un emotivo mensaje.

“Mi despertar es para contarles mi historia. Momentos difíciles que poco a poco se van superando. Gracias por escuchar”, escribió inicialmente para acompañar la grabación, que se hizo viral rápidamente.

La reconocida actriz, de igual manera, aprovechó el momento para revelar que le realizaron una doble mastectomía. Además, puntualizó que en la actualidad se encuentra bastante bien.

“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente, tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, añadió.

Luego, Kristina precisó: “Estoy muy bien, estoy bastante tranquila. No voy a leer comentarios, no voy a contestar opiniones, nada. Simplemente quería contarles”.

Luego, el viernes 13 de enero reapareció en su cuenta de Instagram para hablar con sus más de 500 mil seguidores sobre su proceso y cómo se siente al empezar las quimioterapias. Los fanáticos de la actriz notaron que había decidido cambiar su look y que se ve bastante diferente.

“Una de las razones por las que me corté el pelo es que hoy empiezo la quimioterapia. Estoy en mi primera sesión, ansiosa, obviamente un poco asustada, y bueno, esperando a ver qué pasa”.

La actriz aprovechó para agradecer a todas las personas que han estado pendientes de su salud y a quienes le han enviado mensajes de apoyo y fuerza en este difícil momento.