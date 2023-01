Habló una víctima de los acosos sexuales denunciados en el Congreso

Es el primer testimonio televisado tras la denuncia del exsenador Gustavo Bolívar.

Luego de que el exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, hiciera una denuncia pública sobre casos de acoso sexual y proxenetismo en el Congreso de la República tras su renuncia, varios periodistas han recolectado denuncias anónimas y otros legisladores han anunciado investigaciones al respecto. No obstante, el domingo 29 de enero, una de las víctimas de estas conductas abusivas se atrevió a dar su testimonio por televisión nacional.

“Yo voy a estar allí para acompañarlas”: María José Pizarro asegura que ‘destapará la olla’ de supuestos casos de violencia de género en el Congreso Pizarro aclaró que el Congreso no es un ente investigador, por lo que la tarea de su investigación será, netamente, recoger información que pueda ser de valor para la justicia colombiana. Reveló que, hasta la fecha, no ha recibido denuncias de ninguna víctima VER NOTA

La denunciante es una mujer que se presentó con el seudónimo de Ana, dijo tener 23 años y trabajó en el Capitolio. Fue entrevistada para el informativo Noticias RCN con su identidad protegida. Sobre el acusado no se mencionó el nombre, afiliación política o cargo que ostentaba. Sin embargo, ella aseguró que el presunto agresor solía ser su jefe directo.

Ana confesó que esta persona intentaba acercársele cuando había baja circulación de personas en la sede del Legislativo. Ella narró ante las cámaras uno de los intentos de su supervisor para abordarla: “Me dijo ‘ven, salgamos y hablamos un momentico del informe que me enviaste ayer, que no quedó bien hecho’. Entonces, él sacó unas sillas, nos sentamos y yo tenía un vestido y él me puso las manos dentro del vestido”.

Gustavo Petro pidió una investigación interna por una posible red de abuso sexual en el Congreso De acuerdo con el ministro del Interior, Alfonso Prada, el jefe de Estado invitará a María José Pizarro a crear una comisión accidental para indagar sobre esos posibles hechos VER NOTA

La víctima confesó que la situación la dejó conmocionada. “Yo en ese momento, la verdad, me quedé como superparalizada porque no sabía cómo reaccionar a eso. Me quedé callada en un momento, luego le dije ‘no, pare, ¿qué está pasando?’ Lo que hice fue amenazarlo con unos lapiceros que yo tenía en la mano. Yo no supe qué más hacer”, explicó.

Ana manifestó que estos episodios la forzaron a asistir a terapia psicológica durante tres meses. No obstante, sintió miedo de denunciar y no lo hizo, decisión de la que actualmente se arrepiente. “Sé que si hubiese hecho al menos un poco más, habría quedado más tranquila, probablemente sin contrato, pero más tranquila; porque yo siento que las mujeres tenemos que tener, al menos, la valentía de denunciar, así como ellos tienen la valentía de intentar acercarse”.

Mauricio Lizcano aseguró que son falsas las acusaciones en su contra sobre acoso sexual El secretario del Departamento de la Presidencia negó haber abordado a una mujer durante una entrevista laboral VER NOTA

Aunque se ha hecho costumbre que se culpabilice a las mujeres por las agresiones que sufren, Ana se vio en la necesidad de insistir en que no dio pie para ser agredida. “No fue necesario que yo me pusieron una minifalda para que él quisiera tocarme. No fue necesario que yo tuviera un escote para que él quisiera mirarme”, señaló.

Además, dio sus impresiones sobre lo que realmente lleva a personas en posición de poder a ejercer estas violencias: según ella, en su agresor vio “esa mirada de un hombre que quiere hacer daño. O sea, yo siento que las situaciones de abuso son porque ellos disfrutan el estado de indefensión de la persona que tienen al frente. Y él se veía que estaba disfrutando mi incomodidad. O sea, se notaba que estaba disfrutando que yo me sentía incómoda con él al frente, acercándose”.

Gustavo Bolívar deberá comparecer ante el Comité Ético del Senado

El exsenador que hizo esta denuncia tendrá que rendir cuentas el martes 31 de enero ante la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado, además de haber sido llamado por el mismo motivo en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Al ente acusador ya lo ha plantado en tres ocasiones y no es seguro que se presente ante sus excompañeros de cámara.

No obstante, el libretista está insistiendo para que las víctimas se atrevan a denunciar públicamente para que las investigaciones avancen. “Los abusadores sexuales del Congreso seguirán como si nada, sonriendo a cámara, tuiteando indignados, mintiendo en las emisoras, destrozando cuerpos de mujeres necesitadas y nada pasará? Los milagros existen. Una sola. Necesitamos que una sola víctima se atreva y los acabamos”, invitó.