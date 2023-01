Fiscalía citó a declarar al alto comisionado para la Paz y a hermano de Gustavo Petro por supuestos pagos de narcos

Barbosa también anunció que la Fiscalía le ayudará al Gobierno nacional en la construcción de planes de sometimiento a la justicia para estructuras delincuenciales. Colprensa

Al término de su encuentro con el presidente Gustavo Petro, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, entregó varios anuncios correspondientes al tema del desmantelamiento de estructuras criminales y la Paz Total.

En ese sentido, dio a conocer que citará al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y a Juan Fernando Petro, hermano del jefe de Estado, para que declaren sobre los supuestos pagos que estarían haciendo narcos para buscar un cupo en las negociaciones que plantea el Gobierno nacional.

Al respecto, en la mañana también del lunes 30 de enero el hermano del presidente aseguró en diálogo con Blu Radio que estarían usando su nombre para hacer cobros fraudulentos. “Están usando mi nombre. Lo digo honestamente: usan mi nombre, por debajo de cuerda, para hacer negociaciones de todo tipo”.

Asimismo, aseguró que él no tiene nada que ver con esas negociaciones y que aunque sí habla de paz desde la fundación que preside y recorre comunidades para escuchar sus intereses, no hace ese tipo de ofertas ni hace parte de la mesa negociadora de paz.

Barbosa le manifestó al presidente su preocupación con las supuestas entregas de dineros por parte de narcos para entrar a la Paz Total. Al respecto, dijo que la apertura de esas investigaciones contra Rueda y Petro están basadas “en la información que justamente se ha venido publicando en los últimos días, en donde aparecen personas que han sido nombradas en esos documentos”.

Recordó que un elemento clave para citar al alto comisionado fue una entrevista en la que mencionó que había recibido información de personas que, según él, trataron de sabotear el proyecto de Paz Total del Gobierno. Bajo esas declaraciones, Barbosa sostuvo que esas declaraciones “servirán para determinar circunstancias de tiempo, modo, lugar, personas... Todo, porque esto tiene que manejarse con la mejor transparencia”.

Advirtió que estas citaciones no pueden ser entendidas como agresiones políticas; sin embargo, no escatimó en confesar que “a veces uno quisiera decir muchas más cosas en muchos más temas, no solamente estos sino muchos, pero no me compete”. Incluso, reveló que sus principales temas de conversación son “la justicia y el fútbol” y se declaró fan de este deporte.

Por otra parte, el fiscal Barbosa mencionó en su declaración que le hizo saber al primer mandatario sus reparos respecto de la política de pacificación nacional y los decretos expedidos que establecieron un cese al fuego con organizaciones criminales como el Clan del Golfo y Los Pachenca. De paso, habló sobre la extradición, la falta de injerencia de la Fiscalía en ese tema y los planes de sometimiento a la justicia que ha planteado la administración Petro para estructuras enfocadas en actividades como el narcotráfico.

Sobre esto, dijo que “frente a los contenidos básicos que consideramos que debe tener cualquier proyecto de ley de sometimiento a la justicia, 1. Tiene que haber justicia retributiva con penas diferenciadas, o sea cárcel, porque no le pueden dar tratamiento de proceso de paz a un sometimiento a la justicia”. Incluso, aclaró que la construcción de paz —en términos jurídicos— implica que haya justicia transicional con los grupos armados de origen político —como el ELN o las extintas Farc—.

En cambio, para las organizaciones criminales o centradas en el narcotráfico debe aplicar el sometimiento a la justicia “como ha ocurrido siempre en este país”.

“No podemos repetir los Mancusos o los Don Berna en el Congreso como hace 15 años”, enfatizó el fiscal Francisco Barbosa sobre sus reparos a la ley de sometimiento y qué grupos podrían entrar.