Cumbre Petro-Barbosa: “aquellos que quieren ver un zafarrancho entre el presidente y el fiscal, se equivocan”

La cumbre entre el presidente de la República y el fiscal general se llevó a cabo en Casa de Nariño en la mañana del lunes 30 de enero. Presidencia

Sobre las 10:40 de la mañana del lunes 30 de enero se llevó a cabo una nueva reunión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. A su término, la cabeza del ente acusador dijo que se llegaron a varios acuerdos con el Gobierno nacional en temas clave, como la Paz Total y la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales.

Fiscalía citó a declarar al alto comisionado para la Paz y a hermano de Gustavo Petro por supuestos pagos de narcos De acuerdo con Francisco Barbosa, existen varias falencias en el diseño de planes de sometimiento a la justicia, por lo cual el ente que dirige cooperará con el Gobierno nacional en esa elaboración VER NOTA

En ese sentido, dio a conocer que la Fiscalía participará en la construcción de la ley de sometimiento para estructuras ilegales centradas en actividades como el narcotráfico; esto también porque en días pasados la entidad se negó a levantar las órdenes de captura de 16 integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia —Clan del Golfo— y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada —Los Pachenca—.

De igual forma, Barbosa enfatizó en que “aquellos que quieren ver un zafarrancho entre el presidente y el fiscal, se equivocan” y anunció de paso que ambos trabajarán de la mano en estos y otros temas importantes. Sobre esto, dijo que la democracia consiste, justamente, en que haya un apoyo de las ramas del poder. De ahí su acuerdo con Petro en brindar apoyo en la creación de la ley de sometimiento que debe distar de los decretos con los cuales el Gobierno nacional decretó un cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo y Los Pachenca.

Reunión entre Gustavo Petro y Francisco Barbosa: cuáles serán los temas principales del encuentro entre el presidente y el fiscal Se espera que durante la jornada en la Casa de Nariño las cabezas de las instituciones aclaren el conflicto relacionado a los requerimientos judiciales frente a estructuras criminales VER NOTA

“Lo que van a haber son discusiones muy serias en torno a los principios constitucionales que cada uno defendemos”, manifestó el funcionario. También ratificó que mientras no se apruebe una ley de sometimiento no se levantarán las órdenes de captura con fines de extradición contra algún integrante de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y argumentó que no existe el marco jurídico constitucional y hasta que esto no se reglamente no se puede evaluar un posible levantamiento.

“Aquí en Colombia interpretamos sistemáticamente las disposiciones legales y constitucionales. En ese sentido, la Fiscalía está abierta siempre a todos los componentes de la Paz Total”, afirmó Barbosa.

Otro elemento que destacó, en ese orden, fue la sintonía entre Petro y Barbosa en que “es necesario hacer las cosas bien y con los términos precisos” a fin de —según él— evitar ambigüedades correspondientes a la judicialización y la acción de la Policía Nacional contra integrantes de bandas que deberían contemplarse bajo la ley de sometimiento.

Fiscal Francisco Barbosa se reunió con alto funcionario de la justicia estadounidense y recibió elogios por la lucha contra el narcotráfico El 25 de enero jefes de la cartera se refirieron al éxito en la investigación y enjuiciamientos de narcotraficantes, grupos del crimen organizado transnacional, traficantes de personas, lavadores de dinero VER NOTA

Asimismo, reveló que le dijo a Petro “Presidente, usted se la jugó con la idea de la Paz Total”, pero le recalcó que es apuesta es suya y no de la Fiscalía General de la Nación, pues esta entidad brindará acompañamiento “sobre la base de lo que nosotros podemos hacer en el marco de la Constitución y la ley”.

Las denuncias contra la Sociedad de Activos Especiales —SAE—

Tras las denuncias hechas por parte de Daniel Rojas, presidente de la entidad, sobre posibles actos de corrupción en gestiones anteriores, el fiscal Barbosa señaló que hace varios meses fue instalada una mesa de recepción de denuncias.

Sumado a eso, recordó que llamó a declarar bajo gravedad de juramento a varios funcionarios, pero que en ese orden no existe una mesa con esa dependencia sino “un canal de priorización de denuncias de la SAE”; es decir, si se registran irregularidades dentro de esa Sociedad se deben priorizar las pesquisas correspondientes “porque les hemos entregado 5.000 millones de dólares”.

Por otro lado, Barbosa fue abordado por el proyecto de reforma a la justicia planteado desde ese ministerio. Al respecto, dijo que momentos antes de esa declaración a medios había dialogado con el jefe de esa cartera, Néstor Osuna, y le hizo saber que está de acuerdo con el modelo de justicia restaurativa “pero no porque lo dice el proyecto, sino porque acá en la Fiscalía sacamos un manual de justicia restaurativa” y dejó saber que desde el órgano de control judicial existen reparos a esa iniciativa; concretamente, en temas de despenalización.

“Cuando usted despenaliza una conducta en un país tan criminal como el nuestro, se normaliza la conducta”, interpretó el fiscal.