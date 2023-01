Los convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia que no vieron ni un minuto de juego ante Estados Unidos

La selección Colombia de mayores empató ante Estados Unidos 0-0 en su primer amistoso internacional de 2023. @FCFSeleccionCol/Twitter.

En el estadio Dignity Health, ubicado en el complejo deportivo del LA Galaxy, equipo de la Major League Soccer, la selección Colombia de mayores enfrentó a Estados Unidos en el primer amistoso internacional de 2023. Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo cerraron el encuentro en tablas 0-0 y con una nómina totalmente alterna dejaron sensaciones positivas en su primera presentación del año.

El timonel del combinado nacional decidió darles a varios jugadores su primera oportunidad con la selección Colombia, siendo el Fútbol Profesional Colombiano el más beneficiado con este plan. Futbolistas del Deportivo Independiente Medellín, Millonarios, Deportivo Pereira y Alianza Petrolera vieron minutos de juego y le abrieron la oportunidad al balompié local de hacer parte del nuevo proceso internacional del equipo.

Algunos de los jugadores del fútbol colombiano que mejor se destacaron ante el cuadro norteamericano fueron Yílmar Velásquez (Deportivo Pereira), Álvaro Montero (Millonarios), Andrés Llinás (Millonarios) y Jose Luis Chunga (Alianza Petrolera) quienes cumplieron con la tarea que les entregaron previo al encuentro.

No obstante, de esta gran oportunidad, que pocas veces se ve en la selección Colombia, algunos jugadores no tuvieron una presentación destacada en las sesiones de entrenamiento previas al partido y, por lo tanto, no convencieron al técnico de colocarlos en la contienda.

El jugador que más debió haber sentido picor por no jugar con el combinado mayor en este amistoso internacional fue Nicolás Hernández, el central de Athletico Paranaense fue llamado para ingresar al terreno de juego en los últimos minutos de partido, pero contó con la mala suerte de que el árbitro central pitó el final del encuentro justo cuando este se encontraba en la banda esperando a su ingreso, por lo que su debut con la selección todavía quedó pendiente.

Por su lado, Junior Hernández de 23 años de edad, tocayo de Nicolás, fue quien menos chance tuvo de poder jugar mínimo un minuto de juego, esto debido a la posición natural en la que se desempeña. Bajo la casaca del Deportes Tolima, Junior actúa usualmente como lateral izquierdo, puesto que estuvo ocupado durante los 90 minutos por el oriundo de Nechí Frank Fabra, quien fue la única talla de experiencia en el inédito once propuesto por Néstor Lorenzo.

A Daniel Cataño, volante que hace parte de Millonarios, club que tuvo bastante representación en esta convocatoria a la selección, tampoco se le otorgó la oportunidad de jugar contra los norteamericanos y dejó con la expectativa viva a quienes deseaban verlo en el césped. Los ingresos de Daniel Ruiz, Santiago Moreno y Kevin Duvan Castaño, no le permitieron a Cataño mostrar su juego con la Tricolor y será bastante difícil que vuelva a entrar en consideración del seleccionador para futuras convocatorias.

Finalmente, el defensor Andrés Felipe Reyes fue el último de los convocados que se quedó con las ganas de jugar en este amistoso. El zaguero de 23 años de edad vio como la confianza de Lorenzo terminó inclinándose por Andrés Llinás y Alexis Pérez para conformar el bloque central, que hicieron un gran trabajo en la saga defensiva, y perdió la chance de debutar en la selección, aunque si logra acumular buenos minutos de juego con el New York Red Bull puede que siga en órbita del técnico.

Por el momento todavía no se ha confirmado el próximo rival de la Tricolor; sin embargo, teniendo en cuenta que en marzo hay fecha FIFA, seguramente habrá un nuevo contrincante para ese entonces y se espera que algunos de los jugadores presentes en esta convocatoria vuelvan a ser llamados para consolidarse en el proceso de Néstor Lorenzo.