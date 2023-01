Irene Vélez habló sobre las críticas que ha generado: “Se ataca la nueva manera de ver la política minero-energética”

Irene Vélez habló sobre las polémicas en las que está envuelta debido a sus declaraciones y la información que ha presentado sobre hidrocarburos: REUTERS/Luisa González

Desde la llegada de Irene Vélez al Ministerio de Minas y Energía se han dado diferentes críticas tanto a las intervenciones que ha dado, donde ha manifestado la suspensión de los contratos de extracción; como las cifras que muestra sobre el sector de hidrocarburos del país, ejemplo la entrega del informe “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa”. Esto ha creado una incertidumbre, pues recordemos que el sector minero representa un 3,3% del producto interno bruto (PIB) colombiano.

Presidente Petro aceptó carta de renuncia de Belizza Ruiz y se conoce su reemplazo La dimisión de la viceministra se conoce en medio de la polémica que esa cartera enfrenta por incoherencias en las cifras de las reservas de los hidrocarburos en el país VER NOTA

Ante el alto nivel de oposición y comentarios que levanto, como la contradicción de la misma Belizza Ruiz sobre las afirmaciones hechas por Vélez y que congresistas pidieran su renuncia por el desconocimiento que ha mostrado en cuanto al sector, la ministra de Minas y Energía habló con El Tiempo y aseguró la resistencia no es hacía ella si no hacía la transformación que desde el Gobierno se ha comenzado a liderar hacía las energías limpias y la descarbonización de la economía.

“(En cuento a los ataques) Yo no creo que sea contra mí como persona. Se ataca la nueva manera de ver la política minero-energética. Y ese es uno de los ejes centrales del nuevo gobierno de Gustavo Petro”, anotó la funcionaria, quien agregó que la oposición no se siente solo desde los sectores alejados a las ideas progresistas que representa, sino desde sus mismos compañeros de movimiento: “Por eso pido que tanto fuera como dentro del Gobierno me dejen trabajar”.

En este sentido, explicó que se seguirá el proceso con los contratos ya firmados, pero ratificó que se suspenderá la firma de nuevos contratos, “si se aumenta hoy el número de contratos, el tiempo de exploración será entre 6 y 8 años. Y en ese momento, por la descarbonización global, hipotéticamente, el carbón ya no será competitivo, porque la demanda habrá bajado”; y agregó en su intervención que desde su cartera hasta se está pensando en usar nuevas tecnologías para aprovechar mejor los recursos.

Belizza Ruiz desmintió nuevamente a Irene Vélez sobre cifras de reserva de hidrocarburos La viceministra de Minas y Energía arremetió contra su jefe por la elaboración de un informe que tiene fallos de carácter técnico, normativo y jurídico VER NOTA

“Decimos que necesitamos utilizar nuevas tecnologías que nos permitan hacer un mayor aprovechamiento de los recursos del subsuelo. Somos un gobierno de tránsito entre el extractivismo y la descarbonización que han acordado todas las naciones del planeta, pero este cambio tenemos que hacerlo entre todas las carteras”, anotó la ministra.

Gustavo Petro acepto la carta de renuncia de Belizza Ruiz este 28 de enero.

Por otro lado, se refirió a la salida de la exviceministra, que ella misma había nombrado hace menos de un año para ser su coequipera y señaló que la razón por la que le pidió la carta de renuncia fue porque, desde su punto de vista, Ruiz no aprendió a trabajar en equipo: “Confié en su criterio técnico. Yo confié en su experiencia, pero lastimosamente no logré que ella trabajara en la orientación de esta política de gobierno”, añadió.

Procuraduría indagará las presuntas irregularidades del informe del Ministerio de Minas Se investigarán las presuntas falencias presentadas en el documento “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa” VER NOTA

Recordemos que la relación termino de forma abrupta, pues incluso, en una entrevista con Caracol Radio, la exfuncionaria de la cartera de Minas y energía desmintió que hubiera hecho parte de la construcción del balance entregado por Irene Vélez y donde puso el nombre de varias personas, asegurando que la hoja hacía parte de los protocolos.

“Es imposible manifestar la inconformidad de un documento que no se conoce. El documento yo lo conocí en su totalidad cuando fue publicado por Twitter (...) no es posible que yo haga un análisis o un cuestionamiento de algo que no se presentó anticipadamente y nunca pasó por mi despacho”, detalló en su espacio en la emisora colombiana.