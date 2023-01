Fuad Char explicó por qué no llegó Teo Gutiérrez al Junior e ilusionó a los hinchas

Fuad Char ilusionó a los hinchas del Junior con Teo. (EFE)

Junior de Barranquilla rompió el mercado con la llegada de Juan Fernando Quintero, sin embargo, muchos hinchas también pedían la llegada de Teófilo Gutiérrez, viejo conocido de la casa rojiblanca que sigue sin equipo. Fuad Char, máximo accionista del Tiburón expuso detalles sobre la relación del delantero con el plantel, y las razones que impidieron su fichaje para el 2023.

Char resaltó las cualidades del jugador barranquillero, de igual forma, explicó que no pudo avanzar con las negociaciones por el arribo de Juan Fernando Quintero, pues cabe aclarar que, la inversión económica fue exigente. El empresario dejó la puerta abierta al posible arribo de Teo en 2024, pues aseguró que este tipo de deportistas eran necesarios en su equipo.

En diálogo con el diario El Heraldo, Fuad Char declaró: “Si no hubiera pasado lo de Juanfer, yo lo hubiera traído, porque nos hacía falta un jugador de esas características, no lo tenemos, hoy con Juanfer esperemos que lo tengamos, que nos dé respuesta. Teo quiere seguir jugando, de pronto el año entrante lo traemos”.

La relación de Teo y Junior

El pasado de El Perfume por el rojiblanco estuvo cargado de polémicas, hechos que fueron confirmados por Char en su diálogo con el medio mencionado. Según el dirigente deportivo, cuando se jugó la Copa Sudamericana en 2020 y el onceno arribó a las fases finales, Teo Gutiérrez habría liderado una huelga junto a sus compañeros, además, que tuvo antecedentes de discusión con los mismos.

“Teo tuvo muchos problemas con compañeros, el día que íbamos a jugar a Coquimbo la semifinal de la Copa Sudamericana, fue líder de una especie de huelga discutiendo los premios y esas cosas. Ahora estuve a punto de traerlo, ahora si no se hubiese presentado lo de Juanfer, lo hubiera traído, el técnico lo aceptaba, pero ya con Juanfer y con el equipo que hemos armado, yo creo que ya estaba cerrado”.

En aquel entonces, la pandemia del Covid-19 obligó a las autoridades a tomar medidas sanitarias, Junior fue uno de los afectados por las mismas y según Char, Teo encabezó algunas quejas. Sin embargo, el empresario aclaró que el jugador jugó y se adaptó a la cancha.

“Ellos estaban tratando de aprovechar la situación de los problemas que tuvimos, en el plantel en ese caso, fue medio equipo con Covid. No se tocó ningún jugador, él se sentía bien, él quería jugar, no tuvo ningún problema e incluso jugó, fueron temas de esa naturaleza que pasaron en ese momento en 2020″, expuso Char.

Teniendo en cuenta la coyuntura que atravesaba el equipo y la tensión que había, Fuad Char se desplazó hacia el aeropuerto y habló con los jugadores, quienes viajaron a Chile y estuvieron retenidos en un hotel ante las medidas de Covid, hecho que calificó el dirigente como un secuestro.

“Yo fui al estadio, el equipo estaba ahí porque se iban para el aeropuerto a abordar un charter, y después nos cogen a las autoridades sanitarias de Chile y secuestran al equipo, nos tuvieron 72 horas en un hotel”, destacó.

Sin embargo, dicha problemática tuvo mayor impacto cuando estuvieron en territorio austral, pues a Teo se sumaron varios jugadores e incluso, argumentaron que habían sufrido mucho y según Char, exigieron que se les entregara a los jugadores el premio que daba la CONMEBOL por ganar la fase en que se encontraban.

“Teo fue el vocero, porque no fue él solo, estaban Mera, Hinestroza, Viafara, y me dijeron: ya que hemos sufrido tanto, más bien díganos cuánto pagan por el partido en Coquimbo, por ganar allá, yo les dije que pagaban 500 mil dólares, y me dijeron que querían los 500 mil, yo le dije cójanlos, gánenselos si quieren”, sintetizó ante El Heraldo.