Camilo se pronunció ante los mensajes en contra de las personas no binarias

Las identidades no binarias hacen referencia a personas que en su identidad y expresión de género no se asumen ni pertenecientes a las dimensiones masculina o femenina. Infobae.

El 28 de enero, el cantautor Camilo expuso en sus redes sociales un mensaje frente a la identidad de género de su hija Índigo, por medio de historias en Instagram aclaró que, si bien, no criaran a su hija de forma no binaria, les inquietó la cantidad de mensajes de odio que recibieron.

En la primera parte de su mensaje, Camilo dijo que desde hace varios días han recibido muchas preguntas, debido a la supuesta noticia de que habían decidido reconocer a su hija como no binaria.

Aclaró que esto no es verdad, sino que algunas de sus declaraciones para medios de comunicación fueron sacadas de contexto, ya que trataban al infante de forma neutra porque no realizaron ecografías y en consecuencia no conocieron su sexo hasta el momento de su nacimiento.

Camilo explicó que consideraron no pronunciarse al respecto, “y dejarlo pasar, como lo hemos hecho 50 veces que han dicho que nuestro matrimonio está en crisis, que nos vamos a divorciar”, afirma en el texto.

Sin embargo, la pareja habría cambiado de opinión al resultarles inquietantes la cantidad de mensajes de odio que recibieron.

“Nos pusimos a pensar cómo podrán sentirse, por ejemplo, las personas de la comunidad LGBTIQ+ frente a un mundo que les señala, juzgándoles, con dedos, apuntando y condenando. Imagínese lo intenso y complejo que puede ser para una persona para una pasando por un proceso de reconocimiento tal, y encontrarse con una sociedad llena de piedras en la mano esperando la primera seña para lanzarlas” declaró el artista en su mensaje.

La familia quiere apoyar a las personas de la comunidad LGBITQ+, así mismo reafirmaron su compromiso con construir un mundo y futuro con más formas de amarse y abrazar las diferencias. Camilo/Instagram.

Este sería la razón detrás del mensaje, apoyar a las personas de la comunidad LGBITQ+, así mismo reafirmaron su compromiso con construir un mundo y futuro con más formas de amarse y abrazar las diferencias.

“Les mandamos un apapacho, un abrazo desde el alma y desde el centro de nuestro núcleo familiar. Camilo, Evaluna e índigo”, finalizó en su mensaje Camilo.

En la industria de las celebridades a nivel internacional ya son muchos los artistas de la actuación y la música que se han auto reconocido como no binarios. Los casos más famosos han sido los de Demi Lovato, Elliot Page, Halsey, Miley Cyrus, Sam Smith, entre otros.

Plantearon que Índigo se debía a que “sea varón o sea niña se va a llamar Índigo, es una palabra que representa muchísimo para nosotros.@evaluna/Instagram.

La revelación de los famosos ha causado diversas reacciones en las redes sociales; principalmente porque todavía hay desconocimiento sobre lo que significa ser una persona no binaria. Por este motivo, desde antes de que naciera Índigo la pareja había expresado esta decisión, señalando que por esto el nombre del bebé es neutro.

Cuando los esposos anunciaron que estaban esperando a su primer hijo, también dieron a conocer el nombre que le pondrían, el cual coincidía con el título de la canción que le escribieron. En una entrevista con EFE en ese momento plantearon que Índigo se debía a que “sea varón o sea niña se va a llamar Índigo, es una palabra que representa muchísimo para nosotros. No es solo el nombre de un color, que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad”.