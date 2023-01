Vuelta a San Juan: Fernando Gaviria se impuso en la quinta etapa

El colombiano Fernando Gaviria, del Movistar Team, se ubica tercero en la general a cuatro décimas del irlandés Sam Bennet quien cuenta con un tiempo total de 7 horas, 41 minutos y 28 segundos. Crédito: Colprensa

El pedalista colombiano, Fernando Gaviria (Movistar Team), se quedó con la etapa 5 de la Vuelta a San Juan. El corredor de 28 años de edad sacó su casta en el último sprint ganándole el pulso a Peter Sagan y Filippo Ganna que le permiten liderar en la clasificación general.

Después de llegar en segundo lugar en la etapa 2, el nacido en La Ceja (Antioquia), tuvo su momento de revancha y supo aprovechar los últimos 500 metros para quedarse con el triunfo. “Una victoria linda y más con el trabajo de todo el equipo, hoy todos tuvieron que ver todos dieron el máximo, el compañero me decía ‘voy muerto’ volví atrás, agradecerle al equipo me hacen divertirme mucho en la bicicleta, me hacen muy feliz de estar en el Movistar”.

“Había momentos dificiles en la subida, pero creo que estoy disfrutando todos los días porque apesar de que las piernas duelen, el calor nos azota, estoy disfrutando mucho de la bicicleta y del equipo (...) lo había perdido un poco años atrás (Disfrutar) por muchas circustacias y a veces pasamos por momentos dificiles, pero estoy feliz de gozarme esto y cuando lleguen las victorias mucho mejor”.