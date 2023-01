RBD en Colombia: la banda mexicana sí se presentará en el país, esto es lo que se sabe

RBD podría presentarse en Colombia según nueva información que circula en redes sociales. @rbd_oficial/Instagram

Con gran tristeza los seguidores de la agrupación mexicana RBD recibieron la noticia el 19 de enero, cuando al finalizar la cuenta regresiva que estaba planteada desde diciembre para conocer las fechas definitivas de su #SoyRebeldeTour en Colombia, no se vio por ningún lado a Bogotá o Medellín.

Sin embargo, una nueva luz se vislumbra en este camino para sus fanáticos en tierras cafeteras con una información que circula en las redes sociales de Music Trends Colombia, que confirmó que la banda si estará en el país.

Los seguidores de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, por fin podrán cumplir su sueño de ver reunidos a sus ídolos musicales y la emoción se apoderó nuevamente de los fanáticos en Colombia, que corearán cada una de las canciones como Sálvame, Solo quédate en silencio y Tras de mí.

“#URGENTE: ¡QUÉ SEA SECRETO! ¡Hemos podido confirmar que Bogotá está 100% CONFIRMADA en la gira de despedida de RBD! La noticia llega como un alivio para lxs fans de la capital que temieron quedarse fuera del show. Detalles sobre fecha, venue y boletería MUY PRONTO”, fue el primer anuncio que hizo la cuenta de MUSICTRENDS Colombia a través de su cuenta de Twitter.

RBD si se presentaría en Colombia según nueva información que circula hace algunas horas en redes sociales con datos de cómo se haría el anuncio oficial. @musictrendscol/Twitter

Pero este no fue el único anuncio que entregaron sobre la presentación del grupo musical, pues minutos más tarde agregaron que también irá a Medellín: “MEDELLÍN y BOGOTÁ Ambas ciudades están dentro de la Gira de Despedida de RBD ¡El anuncio llegará más pronto de lo que esperan!”, y lo más importante de este anuncio fue la posible negociación de una tercera ciudad en Colombia, por lo que se desconoce todavía cuál sería “OJO: Una tercera ciudad estaría dentro de las posibilidades también”.

RBD en Colombia tendría confirmadas sus presentaciones en Bogotá y Medellín, pero se habla de una tercera ciudad. @musictrendscol/Twitter

Según informó el mismo portal, las ciudades se irán informando paulatinamente tal y como se hizo en Brasil, país en el que solamente tienen dos destinados para sus presentaciones, sin embargo, se espera que otras tres se anuncien en los próximos días conforme se agote la venta de la boletería en territorio carioca.

“En Colombia primero se anunciará Medellín, posteriormente iría Bogotá y si se concreta la tercera ciudad, esa se anunciaría tiempo después. Esto, por supuesto, para ver la recepción del público y la demanda de entradas también Primera meta: AGOTAR MEDALLO”, dice el trino.

RBD en Colombia tendría el anuncio listo tal y como ocurrió en Brasil, donde se espera que se unan tres ciudades más. @musictrendscol/Twitter

Los seguidores de la banda enloquecieron, ya que algunos hicieron referencia a la presunta negociación que habría hecho Karol G cuando compartió un trino en el que decía que estaba haciendo la respectiva llamada para que la banda mexicana sí se presentara en Colombia, teniendo en cuenta la amistad que hizo La Bichota con Anahí, luego de su presentación en México y subió a cantar al escenario el exitoso tema Sálvame.

Uno de los cambios que tendrá esta gira de despedida de los mexicanos que emocionaron a toda una generación con sus canciones es que Alfonso Herrera no acompañará a sus colegas y excompañeros de la producción televisiva que estuvieron junto a él por casi una década.

Las redes sociales lamentan que el mexicano no participe en esta oportunidad en el #SoyRebeldeTour, pero esto no ha sido impedimento para que millones de personas en Latinoamérica y de países en los que al parecer la banda no estará, esperen con ansias el día de la venta de la boletería. En México, por ejemplo, los seguidores de RBD hacen largas filas e incluso acampan a las afueras de Ticketmaster para ser los primeros.

