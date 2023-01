Corte Constitucional pone en cintura a padres que publican fotos de sus hijos en redes

El alto tribunal demostró compartir una preocupación latente por la publicación y divulgación de fotografías de menores de edad, en contra de su voluntad.

Un fallo de la Corte Constitucional reestablece el derecho de los menores de edad a ser escuchados. En este caso, antes de que sus padres o tutores legales decidan compartir imágenes de su vida privada en redes sociales.

En el pasado, el comportamiento arbitrario de quienes tienen a su cuidado niños, niñas o adolescentes, generó episodios en masa de bullying, ciberacoso y pornografía infantil.

Entendiendo esta realidad, la Corte falló a favor de un hombre que interpuso acciones legales en contra de la madre de su pequeño hijo, por compartir fotografías con él en sus redes sociales. Mismas que usaba para promocionar su cuenta de OnlyFans.

“Esto es un precedente muy importante para que las familias tengan presente un detalle adicional cuando generamos publicaciones en plataformas digitales. La sentencia no significa que haya sanción, pero es un gran precedente que hace un llamado a que utilicemos las plataformas de manera que no afecte a nuestros hijos”, destacó Judy Benavides, investigadora de Red PaPaz, en una entrevista para Blu Radio.

Con esta decisión, el alto tribunal demostró compartir una preocupación latente por la publicación y divulgación de fotografías de menores de edad, en contra de su voluntad, y llamó la atención a los padres de familia que no responsables, del todo, con el contenido que comparten de sus hijos con desconocidos en la web.

La corte dejó en claro que deben respetarse las manifestaciones voluntarias, el interés superior y el criterio de los niños, niñas y adolescentes, tomando como referencia su edad y grado de madurez. Loa anterior, con el fin de evitar más casos de bullying, ciberacoso y pornografía infantil.

Algunas fotografías y videos hacen que los menores de edad sean blanco de burlas en sus salones de clase, entornos académicos, ciudadelas y conjuntos residenciales; conduciéndolos a traumas que, en su mayoría, son difíciles de tratar y pueden afectar su desarrollo personal.

“Cuando a nosotros nos tomaban las fotos, de bebes, no las publicaban en el periódico, las guardaban en el álbum familiar ¿Cuál es el equivalente hoy en redes sociales a eso? Configurar las redes sociales para que no todo el mundo tenga acceso (...) A mí me parece súper gracioso el video de ‘las monerías que hace mi hijo ahorita’, pero esto puede ser usado en su colegio o en su trabajo, más adelante, para hacer burlas”, precisó la investigadora de Red PaPaz, Judy Benavides, en un informe de Noticias Caracol.

Pero los niños, niñas y adolescentes no solo están expuestos al bullying y a las burlas —no siendo estos problemas menores— también, al compartir sus videos y fotografías en Internet existe el riesgo de que estas terminen en sitios de pornografía infantil.

En 2022 por ejemplo, se reportaron, cada hora, tres episodios en los que pedófilos y traficantes de pornografía utilizaron material infantil con fines sexuales. De hecho, terminando el año ya habían sido registradas 34.147 denuncias al respecto.

Así que con su decisión, la Corte Constitucional busca frenar este tipo de comportamientos que, a la larga, terminan vulnerando una serie de derechos que ponen en riesgo la inocencia y estabilidad mental de los niños.

