Gobierno de Gustavo Petro “respetará” las solicitudes de extradición de Estados Unidos

Estados Unidos no quiere que los diálogos de paz que implementa el actual Gobierno afecten las extradiciones de presuntos narcotraficantes, por tal razón, Alfonso Prada, ministro del Interior, aseguró que el nuevo Gobierno de Colombia respaldará estas decisiones. REUTERS/Luisa Gonzalez

El ministro del Interior, Alfonso Prada, confirmó que el Gobierno nacional no hará ningún tipo de trámite para detener la extradición de criminales solicitados en extradición por Estados Unidos. El jefe de la cartera afirmó que al Gobierno de Colombia no le compete realizar este tipo de solicitudes.

Video: el conmovedor encuentro de Paula Durán con sus padres en EE. UU. El martes 17 de enero de 2023 Gloria Camargo y Éder Durán recibieron la visa y tres días más tarde aterrizaron en San Francisco para materializar la anhelada cita VER NOTA

En medio de la reunión entre el asistente especial y director sénior para el Hemisferio Occidental, Juan González, alto funcionario del presidente Joe Biden en temas de Latinoamérica, y el ministro del Interior de Colombia, conversaron sobre los intereses que comparten estas dos naciones en materia de justicia.

El funcionario colombiano indicó que el Gobierno de Gustavo Petro no suspenderá órdenes de captura de criminales pedidos en extradición, pese a las declaraciones del mismo mandatario y un documento con el que solicitó la firma del fiscal Francisco Barbosa para hacer efectivo este trámite.

Esta será la agenda de Gustavo Petro en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza El presidente de Colombia participará en eventos sobre el cambio climático y la situación económica en América Latina, y también se reunirá con directivos de compañías como Coca Cola, Enel y Microsoft para analizar los planes de inversión que tienen para el país VER NOTA

Desde la Casa Blanca en Washington, el ministro mencionó que pese a que el plan de Paz Total del actual Gobierno de Colombia incluye la intención de evitar las extradiciones a Estados Unidos para los miembros de grupos armados que se acojan, las órdenes de captura del país norteamericano no serán intervenidas.

“El Gobierno no está en tónica de pedir solicitudes de suspensión de captura de extraditables, en la medida en que también tenga la información suficiente para no hacerlo y en la medida en que avancemos al establecimiento de las reglas de sometimiento”, aseguró Alfonso Prada en declaraciones para los medios de comunicación.

Si Guatemala insiste en capturar a Iván Velásquez, Gustavo Petro rompería relaciones con ese país El Presidente colombiano respaldó al Ministro de Defensa quien fue incluido en una investigación penal por presunta corrupción relacionada con Odebrecht VER NOTA

Estados Unidos no quiere que los diálogos de paz que implementa el actual Gobierno afecten las extradiciones de presuntos narcotraficantes, por tal razón, Prada aseguró que el nuevo Gobierno de Colombia respaldará estas decisiones.

El ministro dijo que intentarán que “ese tipo de cocas no ocurran, vamos a respetar mucho estos procesos. Ojalá no tengamos este tipo de perturbaciones” y aseguró que el Gobierno compartirá información con la Fiscalía para que haya “plena claridad” sobre quiénes son extraditables, indicó Prada en declaraciones recogidas por la Agencia EFE.

Este tema fue importante dentro de la agenda de los dos diplomáticos debido a la preocupación que surgió días previos ante la solicitud del Gobierno del presidente Gustavo Petro de suspender varios procesos de extradición de hombres investigados por la justicia nacional y la de Estados Unidos.

Esta solicitud se hizo sobre miembros del Clan del Golfo y Los Pachencha, entre ellos a Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, que cuenta con antecedentes criminales con delitos relacionados al narcotráfico.

La Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, tomó la decisión de no firmar la solicitud de levantar la captura de 16 integrantes de los grupos criminales mencionados, ya que estos deben acogerse a una ley de sometimiento para ser procesados correctamente.

“Yo no voy a pasar por la historia de este país como aquel que le validó, sin razones jurídicas y sin ningún tipo de consideración, la liberación a personas que, en este caso, son organizaciones criminales”, manifestó Barbosa en entrevista con Blu Radio, y además aseguró que no es posible que personas han cometido asesinatos de líderes sociales y múltiples delitos, no pueden acogerse al proceso de ‘paz total’, solo por una oferta del Gobierno de Gustavo Petro.

Seguir leyendo: