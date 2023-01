María Fernanda Aristizábal quedó conmocionada por las predicciones para su futuro

María Fernanda Aristizábal se llevó tremenda sorpresa con predicciones sobre su futuro. AFP/Josh Brasted.

María Fernanda Aristizábal representó a Colombia en la última edición de Miss Universo, celebrada en Nueva Orleans y en la que resultó como ganadora la representante por los Estados Unidos. La quindiana, por su parte, logró clasificar en el Top 16 del que no logró avanzar hasta el Top 5, pese a que su preparación fue una de las más impecables y su belleza destacó en los diferentes portales que la daban como favorita para llevarse la corona universal.

La beldad colombiana fue una de las invitadas al matutino de RCN Buen día Colombia, en el que Sol, la astróloga del programa, se atrevió a leerle la carta astral en vivo y en directo. Las predicciones que dejaron conmocionada a la quindiana.

Todo parece indicar que el futuro de Mafe no está en Colombia, sino en España o en los Estados Unidos, al contrario de lo que se pensó en algún momento que desarrollaría su carrera de periodismo en el país.

En ese momento, la Miss Universe Colombia reveló que efectivamente le han llovido varias propuestas para trabajar en Miami y luego trasladarse a Nueva York, ciudad en la que reside la actual Miss Universo. En el momento en el que le indican que su futuro no está en Colombia, la beldad señaló que: “me gustaría poder realizar mi carrera enfocada en el campo ambiental que me apasiona y hacer algunas charlas TEDx”.

Miss Colombia María Fernanda Aristizabal desfileando en traje de gala durante la edición número 71 de Miss Universe en New Orleans, Louisiana. REUTERS/Jonathan Bachman

Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención en el programa, pues Sol le hizo una revelación que la dejó bastante impactada.

“Tienes un hermoso sol en la casa siete, lo que quiere decir que pronto tendrás un anillo en ese dedo… Por allá en el 2025 estaremos teniendo noticias de eso”, fue lo que afirmó la astróloga invitada a Buen día Colombia.

Esta predicción no le gustó para nada a la ex Señorita Colombia, ya que entre sus planes de vida, por el momento, no se encuentra convertirse en madre sino hasta 2028, aproximadamente. Sobre el noviazgo con su pareja, la astróloga le advirtió que esta se convertiría en una relación tóxica, a lo que la beldad respondió que por medio de la comunicación todo se podría solucionar.

La Miss Universe Colombia se irá del país a realizarse como profesional y se convertirá en madre

Así fue la participación de ‘Mafe’ en Miss Universo

El sábado 14 de enero se celebró la septuagésima primera edición de Miss Universo en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial de Nueva Orleans. La colombiana María Fernanda Aristizabal llegó a quedar entre las dieciséis finalistas, pero no calificó al siguiente filtro donde se eligieron las cinco finalistas.

La colombiana realizó la prueba de la capa donde exhibió el logo de su campaña SOS Water, en la que genera conciencia sobre la falta de agua potable en diversas regiones del mundo. Más tarde durante el desfile del traje de gala, la quindiana salió con un vestido verde confeccionado por Mariano Fernández y aretes de Vizcarra. En ambos desfiles María Fernanda fue la última candidata.

La señorita Colombia mostró una capa donde hace referencia a la campaña #SOSWater que adelanta para generar conciencia sobre el cuidado del agua (Transmisión RCN)

Aunque el traje de gala generó comentarios favorables en las redes sociales, el jurado determinó que María Fernanda no calificaría entre las cinco finalistas. De este modo, la corona de Miss Universo 2022 se la disputarían Venezuela, Curazao, Estados Unidos República Dominicana y Puerto Rico.

