Independiente Medellín cerca de cumplir el sueño de sus hinchas: regresa un mundialista

Jackson Martínez se pone en forma para jugar con el DIM. @DIM_Oficial/Twitter

El DIM dio a conocer en sus redes sociales una noticia que movió fibras, pues muchos de sus hinchas estaban ilusionados con el eventual regreso de Jackson Martínez a las canchas y esto, parece estar más cerca que nunca. Todo a punta a que Cha Cha Chá vestirá los colores del Poderoso en este 2023, pues ya entrena con el equipo en su sede deportiva.

El equipo de David González se prepara para la temporada 2023 y ya afronta la pretemporada, pues el sábado 21 de enero jugará contra Leones de Antioquia. Tanto los refuerzos como los jugadores que ya hacían parte del plantel, empiezan a trabajar en sus condiciones físicas y tácticas, previo al inicio del torneo.

La sorpresa que tenía preparada el club fue grata para muchos, pues hace mucho tiempo no se veía al delantero chocoano portar una casaca del algún club de fútbol, claramente, de manera oficial. Si bien, aún no se ha confirmado su vinculación oficial con la escuadra paisa, todo dependerá del proceso que lleva a cabo en los próximos días para firmar el contrato.

“Goleador, campeón y querido por nuestra hinchada. Un conocido de la casa se entrena con el Poderoso y quiere demostrar que está en condiciones para formar parte del Medallo en este 2023. ¡Muchos éxitos, Jackson!”, resaltó el rojo paisa.

Medellín resalta la llegada de Jackson Martínez a entrenos.

Jackson quiere ir paso a paso

El delantero habló tras asistir a la primera sesión de entrenamiento. Señaló que no ha sido fácil volver, pues sus lesiones le han impedido estar en óptimas condiciones; sin embargo, se mostró esperanzado ante lo que pueda suceder con el club de sus amores, pues con el paso de los días ha sentido importante mejoría en su condición física.

“Con palabras no describo volver a Medellín, porque la gente sabe el amor que yo tengo por este equipo, mi anhelo siempre fue volver, no se había dado la posibilidad por circunstancias que todos sabemos, pero estamos acá, estamos tranquilos, sin afanes preparándonos y viendo como nos vamos sintiendo, han sido tiempos complejos, pero gracias a Dios nos hemos venido superando”, explicó el atacante.

En redes sociales ha publicado gran parte de su proceso, donde en solitario, ha avanzado en entrenamientos individuales. Según Cha Cha Chá, ya se están adelantando conversaciones y en los próximos días podría conocerse lo que sería la oficialización como refuerzo, pues a sus 36 años, tiene fútbol por mostrar.

“Ha sido un trabajo muy intenso de fisioterapia y entrenamiento, tanto fuera de la cancha como dentro de la cancha. Estos últimos tres meses me he venido sintiendo mejor y eso es lo importante. Todo me está permitiendo ahora estar en conversaciones con el equipo, venir a entrenar y ya decidir lo que va a ser el futuro”, sintetizó.

Cabe resaltar que, el goleador colombiano debutó en 2004 con Independiente Medellín, equipo que le dio la oportunidad de dar el salto de manera profesional y allí rápidamente se consolidó en la nómina titular, llegando a disputar 118 partidos en sus seis años defendiendo la camiseta hasta que en 2009 fue fichado por jaguares de Chiapas en México.

Desde 2004, el jugador no volvió a vestir la camiseta del Poderoso; sin embargo, este fue uno de sus grandes sueños frustrados, ya que en 2020 puso fin a su carrera deportiva, aunque si todo sale bien, su destino podría cambiar.

