Gabinete del presidente Gustavo Petro tiene más de 10 cupos vacantes

Actualmente varios cargos del gabinete presidencial de Gustavo Petro no tienen un nombramiento oficial, y los otros ni siquiera tienen a un funcionario encargado.

Gustavo Petro que completó los primeros seis meses de su gobierno presidencial, sigue con varios puestos vacantes dentro de su gabinete. Si bien es cierto que desde su elección fue revelando los nombres más importantes que lo acompañarían; una vez comenzó su mandato no se tenían claros ciertos ministerios, consejerías y demás departamentos. Esta es la fecha que hay más de 10 cupos vacantes, cifra que podría aumentar si se hacen efectivas algunas renuncias, y sumaría cargos adicionales si se inician las funciones del Ministerio de la Igualdad.

Hay que tener en cuenta que hace unos días la ministra de minas y energía, Irene Vélez Torres, le solicitó la renuncia a su viceministra de energía Belizza Janet Ruiz Mendoza, al parecer por diferencias personales, que se agudizaron con las posturas de cada una sobre la transición energética.

A eso se suma la renuncia de la subdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Margarita Montilla Herrera, acusada de estar vinculada con el caso Odebrecht. Además, se debe incluir que en los próximos días terminará el periodo del superintendente de industria y comercio, Juan Camilo Durán.

No se puede dejar de lado la salida de gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Deyanira Barrero.

De las 12 vacantes que hay en el gabinete presidencial, 6 tienen funcionarios encargados:

Superintendencia de Industria y Comercio: Juan Camilo Durán.

Gerente de la Imprenta Nacional de Colombia: Leonor Arias Barreto.

Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC): Ludwing Joel Valerio.

Gerente del Sistema de Medios Públicos (RTVC): Adriana Vásquez Sánchez.

Gerente del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): María del Pilar Ruíz Molina.

Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC): coronel Daniel Fernando Gutiérrez.

Las otras oficinas que están vacantes actualmente son: la Agencia para Reincorporación y Normalización (ARN); Bosques Diversidad y Servicios Ecosistémicos; Cambio Climático y Gestión del Riesgo; Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP); Inclusión Productiva en el Departamento de Prosperidad Social y en Transferencias Monetarias no Condicionadas (también del DPS) buscan subdirector.

No se puede dejar de lado al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), conocido también como EnTerritorio, tiene actualmente a Lina Barrero, gerente que está desde el gobierno de Iván Duque, y se presupone que podría salir por disposición del actual presidente, Gustavo Petro.

La mayoría de los nombramientos del gabinete de Gustavo Petro generan polémica.

Es lógico que las disposiciones de las administraciones levanten polémica, justificada o no, o que sea por mera actuación lógica de las oposiciones, pero el tema con el gabinete presidencial se maneja con sumo cuidado. No deja de ser llamativo que a la fecha no se haya completado el equipo por completo. Hay que tener en cuenta que se hizo una reorganización, unificando departamentos y eliminando otros cargos, labor realizada por el DAPRE hacia octubre del 2022.

Aun así, siempre que se hablan de las vacantes, se acusa de acomodarlos por cuotas políticas, que se haga por favorecimientos, o porque los nombres en sí sean muy polémicos. Solo por tomar una referencia, para la gerencia de RTVC en algún momento sonó el nombre de Holman Morris, periodista que se ha dado a conocer más que todo por su vida política.

Este último finalmente no se concretó, pero como era de esperarse, llovieron las críticas y revivieron sus inconvenientes judiciales que finalmente no prosperaron.

Pero los reclamos van más allá de los que hace directamente la presidencia, actualmente los que más se están cuestionando son los que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería), los nombramientos diplomáticos no siempre se seleccionan por la carrera del funcionario, sino que tanto el jefe de la cartera, como el presidente pueden delegar a la persona casi que a dedo.

Sin demeritar la hoja de vida de los embajadores y trabajadores de las oficinas consulares, pero, no deja de causar polémica que algunos de estos personajes han estado envueltos en escándalos anteriormente, que en algunos casos fueron criticados por los políticos que eran de oposición y hoy están en el poder.

El más reciente ha sido la designación del escritor, periodista y profesor, Víctor Currea Lugo, quien representará al país en los Emiratos Árabes, pero, que desistió del cargo en medio de los señalamientos por presunto acoso sexual. De hecho, tras agudizarse el problema, el docente suspendió su cuenta de Twitter, tras las críticas por esos casos.

