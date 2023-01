“De huevón me puse a hacer caso”: Tulio Gómez se refiere a los fichajes del América

El máximo accionista del América de Cali confía en su equipo para el 2023. Imagen: edición Infobae Colombia

América de Cali prepara su pretemporada de cara al inicio de la Liga BetPlay, con los nuevos refuerzos, el onceno de Alexandre Guimaraes busca gustar a sus hinchas en el presente año. Sobre el tema de fichajes se despejaron dudas; sin embargo, Tulio Gómez, máximo accionista del plantel reflexionó sobre su gestión y señaló que no podía dejarse llevar por la afición.

Tras el fallido fichaje de Hugo Rodallega, quien terminó en Independiente Santa Fe, el dirigente trajo a colación la temporada de fichajes del año 2018, en donde según él, le hizo caso a los hinchas sobre los jugadores a traer, y todo se transformó en un fracaso. Si bien, resaltó que para 2023 tiene esperanzas en el club, fue enfático al señalar que no se dejará llevar por el qué dirán.

En diálogo con Zona Libre de Humo, expuso:

“Yo le tengo fe al equipo, en el 2018 cometí todos los errores cuando en las redes empezaban a pedir que a Armero, que al Queso Fernández, que Bottinelli, y yo como un huevón le hice caso en toda la hinchada”.

En dicha temporada, el equipo terminó en las últimas posiciones del torneo, Gomez aseguró que dicho plantel tenía una alta cuota salarial, pero que no volvería a incurrir en un tipo de acción como esta. El también empresario señaló que diariamente comente errores, pero siempre intenta no reincidir en estos.

“Fracasamos, no entramos ni a los 8 con una nómina carísima y yo me puse fue a pensar, “yo soy muy bruto”, estoy armando un museo o un equipo, entonces dije, no puede ser. Uno puede cometer errores todos los días, pero errores diferentes, pero cuando usted comete el mismo error es porque es un bruto”, expresó.

El tema Rodallega

El delantero oriundo de El Carmelo estuvo en la carpeta del América de Cali durante varias semanas, incluso, Tulio Gómez instó a los hinchas a abonarse para poder concretar la transferencia, sin embargo, todo fue en vano. Sobre este fichaje, el dirigente aseguró que todo se dio por el cupo de jugadores en la zona delantera, pues incluso, habló con la familia del jugador.

“A Hugo Rodallega siempre lo quisimos traer, en el momento en el que yo estaba para llegar, ya estaba puesto ocupado, el salario estaba cómodo y no fue por nada personal, porque Rodallega es un profesional, me reuní con él y con su esposa y tiene una familia muy bonita, pero ya teníamos nuestros jugadores”, explicó en el mencionado programa deportivo.

Tulio Gómez y la alcaldía de Cali

En los últimos días, y en pleno año electoral, Don Tulio ha sido rumorado como posible candidato a la alcaldía de la capital del Valle del Cauca, sin embargo, aún no hay nada claro. El empresario realizó una comparativa con lo que sucede en Barranquilla y el clan Char, pues insinuó que este conglomerado realiza diferentes movimientos para mejorar su presencia política, pero desestimó que él fuera a hacerlo por ahora.

“Si pensara en política o en cálculos políticos, les traigo a Rodallega, salgo las redes con él y sería válido, es como lo que hacen los Char, me parece válido. Si en Bogotá, Cali y Medellín trajéramos jugadores buenos para conseguir votos, sería muy verraco, pero hay que decir una cosa; los Char tienen a Barranquilla bonita”, añadió.

