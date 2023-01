Daniela Ospina defendió a su hija Salomé de críticas en redes sociales

La mayor parte del contenido de Daniela Ospina, influenciadora y empresaria, gira en torno a Salomé, su hija con el futbolista James Rodríguez. Foto: Instagram

Salomé Rodríguez Ospina, hija del deportista James Rodríguez y la empresaria Daniela Ospina, impacta en redes sociales cada día con nuevos videos y publicaciones junto a otros famosos. Además, porque en cada publicación parece que la niña cada vez está más cerca de la adolescencia y se le ve mucho más grande. Sin embargo; esa exposición la ha hecho blanco de críticas.

Algunos usuarios de las redes sociales consideran que, a pesar de que la menor cumple 10 años el próximo 29 de mayo, hay cosas que a su corta edad no debería estar haciendo o publicando en redes sociales. Esos comentarios hacen referencia a distintos bailes que se hacen tendencia en las redes sociales y el maquillaje que, en ocasiones, se ve en sus fotografías.

Ante esto, un seguidor de Daniela Ospina aprovechó que la famosa expareja de James Rodríguez, abrió su cajita de preguntas en Instagram y le cuestionó “¿Crees que Salomé está en edad para usar maquillaje?”, le escribió el seguidor a la famosa que actualmente está casada con el actor venezolano Gabriel Coronel.

“Está en la edad de disfrutar todo lo que más pueda, que la vida va muy rápida. Y para el control de momentos o situaciones no adecuadas, estoy yo…”, respondió Daniela Ospina.

La empresaria señaló que deja a su hija disfrutar tranquila de cosas que ella considera que son apropiadas para su edad

Para la empresaria que se cuestione lo que creen que puede o no hacer su hija, más que un aporte es una crítica poco constructiva, pues desde su rol como madre ella se encarga de educar a su hija y garantizarle que siempre esté segura en las cosas que quiera hacer a esta edad.

Además, Daniela Ospina añadió en su respuesta una fotografía de la menor maquillada. Aunque en efecto la pequeña Salomé Rodríguez de nueve años tiene un poco de maquillaje este no es tan evidente en la imagen. Ospina utilizó la instantánea para demostrar que no hay nada de qué preocuparse.

Para finalizar, Ospina añadió que “mientras tanto, que disfrute sanamente y en la inocencia cargada de valores”. Con esto la madre de Salomé dio por terminada la discusión demostrando que ni a ella ni a ningún otro integrante de la familia de la menor de edad le preocupa que esté usando maquillaje a su corta edad.

Recientemente, Salomé realizó un contenido de belleza en sus redes sociales junto a la creadora de contenido bogotana Pautips, quien le hizo un maquillaje especial para una fiesta de disfraces que tenía la menor. En ese maquilla primaron los tonos rosados en los ojos y los labios, haciéndole las figuras de unas alas de mariposa a cada lado de cada ojo.

En los comentarios de ese video varios internautas no daban crédito de “lo grande que se ve Salomé” y, de la misma forma, varios señalaron que ese maquilla “es acorde a la edad de Salomé”, pero que ella no lo usaría normalmente. “Una muñeca”; “deberían hacer un vlog de maquillaje”; “Las niñas no deben maquillarse”; “Preciosa la salo como está de grande y bella bendiciones”, escribieron varios.

Salomé Rodríguez Ospina y Daniela Ospina también publican mucho contenido juntas en sus redes sociales

Recientemente, Daniela Ospina también reveló en una entrevista con Semana que la pequeña Salomé Rodríguez siente celos de su prometido, aunque advierte que es algo normal. “Para mí es muy importante la conexión o la relación que pueda tener ‘Salo’ con la pareja que yo esté. Todo ha sido muy natural, aunque mi hija siente celos. Es un ser humano, es una niña que siempre ha tenido su mamá para ella y no es que la deje de tener, pero pues sí empezamos a dar otros pasos diferentes”, comentó.

La mujer de 30 años, nacida en el municipio de Itagüí, también aprovechó su charla con dicho medio para revelar que quisiera tener otro hijo, preferiblemente varón. Sin embargo, no dejó en claro en qué momento de su vida tendría cabida este plan.

“Si Dios me lo permite me encantaría, amo los niños. Me apasiona verdaderamente es ser mamá. Ha sido la mejor experiencia. Me gustaría, por lo menos, uno más porque no es fácil asumir la responsabilidad de lo que se debe hacer hoy día”, agregó.

