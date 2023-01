Estos son los partidos aplazados en las dos primeras fechas de la Liga BetPlay Dimayor I-2023

El torneo de la Primera División del Fútbol Colombiano iniciará el 24 de enero del 2023. Dimayor.

La primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2023 se jugará a partir del próximo martes 24 de enero. El juego que se encargará de abrir el campeonato será entre Atlético Bucaramanga vs. Envigado FC en el estadio Alfonso López de la capital santandereana. Sin embargo, esta primera fecha del torneo tendrá tres partidos aplazados y la segunda jornada uno, debido a que algunos escenarios no están habilitados por la realización del Sudamericano sub-20 en Cali y Bogotá del 19 de enero al 12 de febrero.

“Manga” Escobar se ofrece al mercado de fichajes y estaría dispuesto a jugar gratis en Colombia El delantero colombiano está negociando con el presidente de Deportivo Cali tras regresar de la pesadilla que vivió en Islandia, donde fue acusado de cometer una violación sexual VER NOTA

En la ciudad de Cali se jugará la fase de grupos y los estadios disponibles por la Confederación Sudamericana de Fútbol es el Pascual Guerrero, ubicado en la capital del Valle del Cauca, y Deportivo Cali, a las afueras de la ciudad, a pocos minutos del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón. La programación no afectará al América de Cali que iniciará de visitante ante Deportes Tolima en la ciudad de Ibagué.

No sucede lo mismo con el conjunto Azucarero, cuyo primer partido será ante Deportivo Pereira de local. Por esos días, la prioridad del estadio será de Conmebol. El martes 24 se jugarán dos partidos del Grupo B, Uruguay vs. Venezuela y Chile vs. Bolivia. Luego, el jueves 26 de enero habrá otro doblete de partidos: Uruguay vs. Bolivia y Venezuela vs. Ecuador. Los dos últimos partidos en la casa de los Verdiblancos será entre Brasil vs. Paraguay, del Grupo A, el viernes 27 de enero, y por último el sábado 28 de enero se medirán Ecuador contra el seleccionado Charrúa.

Jorge Luis Pinto habló sobre la salud de Jorge Marsiglia y su futuro en el Deportivo Cali El defensor central ha estado sometido a diferentes evaluaciones médicas, pues presentó problemas en el 2022 VER NOTA

El encuentro ante el vigente campeón no será el único partido aplazado del Deportivo Cali, en la fecha 2 viajaría a la ciudad de Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe. El aplazamiento se debe a que el día del encuentro coincide con el inicio de la Fase Final del campeonato sudamericano, cuya sede justamente será la capital de la República. Los encuentros serían reprogramados para el mes de febrero.

Los otros dos encuentros de la primera fecha que tuvieron que ser aplazados por los motivos ya expuestos son los que se jugarían en Bogotá entre Millonarios vs. Deportivo Pasto y Equidad vs. Independiente Medellín. Dimayor informará oportunamente la nueva fecha para los encuentros.

Esta es la programación de la Fecha 1 y 2 de la Liga BetPlay Dimayor I-2023

FECHA 1

Millonarios FC recibiría más de un millón de dólares por transacción internacional inesperada Cristian Arango podría dejar el fútbol de Estados Unidos para ir al árabe, la transacción dejaría a Millonarios con 1,3 millones de dólares de ganancia VER NOTA

24 de enero

Atlético Bucaramanga vs. Envigado FC

Hora: 8:00 p. m.

25 de enero

Unión Magdalena vs. Atlético Huila

Hora: 3:10 p. m.

Águilas Doradas vs. Junior FC

Hora: 5:20 p. m.

26 de enero

Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera

Hora: 4:00 p. m.

Deportes Tolima vs. América de Cali

Hora: 6:10 p. m.

Atlético Nacional vs. Once Caldas DAF

Hora: 8:20 p. m.

27 de enero

Jaguares FC vs. Independiente Santa Fe

Hora: 5:20 p. m.

FECHA 2

28 de enero

Envigado FC vs. La Equidad

Hora: 3:10 p. m.

Atlético Huila vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 5:20 p. m.

29 de enero

Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

Hora: 3:10 p. m.

Deportivo Pereira vs. Millonarios FC

Hora: 7:30 p. m.

Junior FC vs. Independiente Medellín

Hora: 7:30 p.m.

30 de enero

Alianza Petrolera vs. Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p. m.

Once Caldas DAF vs. Deportes Tolima

Hora: 8:10 p. m.

31 de enero

Boyacá Chicó vs. Jaguares FC

Hora: 6:00 p. m.

América de Cali vs. Unión Magdalena

Hora: 8:10 p. m.

Seguir leyendo: