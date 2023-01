Aida Victoria Merlano y Westcol terminaron su relación

Aida Victoria Merlano y Westcol terminaron luego de una fugaz relación pública en las redes sociales

Seguidores de Aida Victoria Merlano y Westcol se preguntan por qué desde hace varios meses no ven a la pareja de novios compartiendo tiempo juntos. Ante los insistentes cuestionamientos, el streamer colombiano decidió aclarar la situación y revelar que terminaron con su relación amorosa.

En medio de una transmisión realizada en su perfil de Twitch el streamer estaba recibiendo muchas preguntas sobre la influenciadora Aida Victoria Merlano, motivo por el que finalmente decidió darle fin a las especulaciones y confirmar lo que se venía suponiendo desde hace rato, que ya no están juntos. Sin embargo, Westcol explicó los motivos y descartó infidelidades, intereses financieros o peleas.

“Les voy a contar una primicia, yo hace rato no estoy con Aida”, reveló el famoso y agregó en su confesión que, a pesar de ya no tener un vínculo amoroso, conservan una muy buena relación entre ellos. Los dos jóvenes estuvieron compartiendo varios meses juntos, pero a finales de 2022 dejaron de mostrarse juntos y se empezó a rumorar en las redes sociales que la relación había llegado a su fin.

El 'streamer' paisa reveló a sus seguidores que desde hace mucho tiempo decidió terminar su relación con la barranquillera

Westcol reveló por qué ya no está con Aida Victoria Merlano

En medio de su transmisión en vivo el creador de contenido de 21 años señaló que, junto a su ahora expareja, habían tomado la decisión de separarse y no decir nada en las redes “porque la gente es muy tonta. La gente es muy estúpida”, explicó Westcol refiriéndose a que se empezaría a hablar sin sentido de por qué terminaron.

Es por eso que él decidió explicar ante sus seguidores en la plataforma que “fue una decisión que tomamos, ni siquiera porque tuviéramos a alguien más, sino porque empezamos a charlar en un momento en el que los dos estábamos en un peak”.

A lo que quiso hacer referencia Westcol es que en el momento en que empezó a salir con Aida Victoria Merlano a ambos les estaba yendo muy bien en sus respectivos trabajos, creciendo en cantidad de seguidores y contratos con marcas, por lo que cada vez coincidir en tiempos se les hacía más difícil.

La pareja fue una de las más conocidas y seguidas en las redes sociales desde que hicieron pública su relación

“Responder estas cosas es difícil cuando hay tanta gente idiota en las redes. Ni siquiera lo hago por mí, lo hago por ella. Yo no quiero que a ella la ataque gente estúpida que no entiende nada”, puntualizó el creador de contenido paisa.

Para Westcol, de las cosas más difíciles de tener una relación pública entre ellos era soportar lo que la gente decía sobre su relación. Sin embargo; aseguró que a él no le afectaba lo que dijeran de él por su apariencia o por supuestamente buscar la fama de la hija de la excongresista Aída Merlano, sino que lo que más le molestaba eran los comentarios hirientes que se hacían sobre la joven barranquillera.

“Una de las cosas que dicen es que ‘Aida vino, le cogió plata y se fue’ y a mi me da rabia eso perro porque Aida fue una muy buena mujer y ella literalmente me compró un montón de cosas, me ayudó un montón. Me dio más a mí de lo que yo le di a ella”, reveló el streamer y agregó que por proteger la reputación de Aida Victoria Merlano ha preferido no decir nada al respecto.

El joven paisa insistió en que la relación se terminó hace varios meses y que los rumores se han dado solo por no verlos juntos, porque después de todo ellos se han seguido tratando bien. “Es la gente la que se inventa unas vainas que nada que ver. Es que la gente piensa que uno con todas las mujeres le va a ser infiel”, concluyó el famoso.

