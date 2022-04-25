成为秘鲁空中交通管制员的要求，这是该国收入最高的工作之一

上周日，人们知道该国缺少空中交通管制员，由于缺乏工作人员，他们不得不加班，这样他们才能赚取高达每月6万个鞋底，甚至超过秘鲁中央储备银行行长（S/41,600）。

缺少这些专家是几天前秘鲁空中交通管制员联合会（SUCTA）结束罢工的主要原因之一瘫痪包括豪尔赫·查韦斯在内的该国五个机场的空中交通伤害了成千上万的游客和旅行者。

罢工者除其他外要求更好的工作条件和更多的报酬，因为他们由于缺乏工作人员而加班。

“我们在空中交通管制之外执行其他任务，例如培训工作，这项工作需要几个月的时间，而Corpac不为此付费。SUC TA秘书长维克多·扎瓦莱塔（Victor Zavaleta）向Punto Final计划解释说，让它最多需要8个月的时间才能在一个月内支付教学工作费用，这会导致表格溢出，因为并非所有人都能以这种方式获胜。

同时，秘鲁机场和商业航空公司（Corpac）董事会主席豪尔赫·佩拉西奥斯（Jorge Perlaci os）证实缺乏这些专家。“空中交通问题需要重新设计。我们需要更多的空中交通管制员，” 他说。

成为空中交通管制员的要求

在多次要求雇用空中交通管制员的呼吁中，以下是获得这些工作所需的一些要求：

-已成功完成由MTC民航总局（DGAC）认可的学习中心认证的基本空中交通管制员课程。

-持有 DGAC 授予的进场空中交通管制员的许可证和批准。

-空中交通管制员的平均培训时间为一年半。基础课程为期一年，在获得许可证之前进行六个月的监督实习。

-这些电话在 Corpac 网站（www.corpac.gob.pe）上发布，选项为 “招募人才”。

Controladores aéreos de Corpac | Foto: Agencia Andina

空中交通管制员做什么？

隶属于运输和通信部（MTC）的实体Corpac的专家解释了空中交通管制员开展的工作。

他们说：“从飞机开始滑行起飞的那一刻起，直到降落并前往机场航站楼，空中交通管制员都维持空中运营的秩序、安全和效率。”

他们补充说，控制员通过确定飞行注意力的优先级来建立命令；它开展工作的目的是确保船舶过境安全，防止事故发生并避免空中碰撞。同时，它追求效率，以实现最大数量的空中业务。

空中交通管制员简介

为了执行这些功能，需要 “平衡的回火”，以有效地处理困难的情况，同时保持平静和控制局势。情绪稳定是促进注意力的必要条件。

空中交通管制员必须能够迅速做出决定，这对于下令空中业务的顺利进行是必要的。

你应该有一个 进行数值运算的工具 ，并快速执行数学计算，以便提前在心理上预测或测量时间和距离。

英语能力是另一项基本知识， 因为英语是与非西班牙语国家的机组人员或公司进行交流时使用的标准语言。

参加罢工的 Corpac 空中交通管制员每月收取高达 S/60 的费用 | 视频：Punto Final

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