“悔改的间谍伊西” 的主角纳塔利娅·奥雷罗和古斯塔沃·巴萨尼谈到了该系列的悲剧主题

Infobae 在 “Iosi：悔改的间谍” 首映前不久采访了乌拉圭人纳塔利娅·奥雷罗和阿根廷人古斯塔沃·巴萨尼

4月29日，由丹尼尔·伯曼（Dan iel Burman）执导，塞巴斯蒂安·博伦斯泰因（《吉尔斯的奥德赛》）执导并由塞巴斯蒂安·博伦斯泰因（《吉尔斯的奥德赛》）执导的系列《悔改间谍》Iosi上映。它讲述了何塞·佩雷斯（JoséPérez）（由古斯塔沃·巴萨尼（Gustavo Bassani）饰演）的故事，他是阿根廷情报局的特工，其任务是渗透犹太社区数年。在这项任务中，他受到另一位反犹太间谍克劳迪娅（纳塔利娅·奥雷罗）的监视。他以 Iosi 的名义获得了文件，这些文件本来可以用来在双子塔之前对美洲大陆进行最严重的袭击：1994 年布宜诺斯艾利斯的 AMIA 大楼被炸毁。据报道，这些材料还被用于两年前对以色列大使馆的袭击。

在八集中的第一集首映之前，其主角与 Infobae 进行了交谈。

— 像生活在两个世界中的伊奥西和克劳迪娅这样复杂的角色构造怎么会如此坚持她的反犹太主义思想？

巴萨尼：— 首先我依靠这本书 [M i riam Lewin 和 Horacio L utzky 撰写的悔改间谍 Iosi]。太神奇了，那里有很多信息。然后我进入了犹太人的文化：我读了很多从族长到以色列国成立的信息，我了解了他们的饭菜，上了希伯来语课。而且我在很大程度上依赖角色发生的事情：他的恶魔，他对救赎的追求。这种对真相的追求也给我们阿根廷人带来了很大的挑战。

除了这是一部间谍惊悚片之外，我还专注于看到自我发现的旅程。一个最初是约瑟夫（Joseph）的人，最终成为伊西（Iosi），他以强烈的反犹太主义情绪开始，最终成为另一个犹太人。因此，尽管我们算上了拉丁美洲最严重的袭击，但作为演员来说，这确实是一次旅行，很漂亮。

该系列探讨了双子塔之前对美洲大陆的最严重袭击的背景：1994 年布宜诺斯艾利斯的 AMIA 大楼被炸毁。

奥雷罗：“我的角色为历史服务，他阐述了 Iosi 正在发生的事情。她是阿根廷秘密情报局的特工：她对我来说很遥远，性格和理想非常遥远，这就是为什么我发现能够解释它令人兴奋的原因。

我知道拉丁美洲发生的最恐怖的袭击到底是什么；事实上，我是在1994年移居阿根廷的，当时是AMIA。我非常清楚这一点，但是，像大多数在这个国家旅行的人一样，我们今天仍然不知道罪魁祸首的原因。而且我认为这也是本系列的内容：关于稍微阐明发生的事情，还要谈论该国的武器贩运。此外，在阿根廷扮演间谍并不常见，因此这是一个很大的挑战。

— 他们是如何处理这个在阿根廷乃至全世界继续影响情感的案件的？你在任何时候都害怕吗？

奥雷罗：“就个人而言，是的。确切地说，我不止一次地问导演们，他们是否不怕搞砸这个敏感的话题，寻找罪魁祸首还是试图了解发生了什么。我的角色也引起了我的很多拒绝：她是一位反犹太妇女，坚信自己为之奋斗的事业。我只想说一句话然后开始哭。导演告诉我：“但是你是演员，你在演戏。”显然，演员是讲故事的工具，但是我内心有些东西可以超越表演者，这种情况让我非常感动。

前几天，我遇到了这本书的作者，我们谈到了这一点：她在出版这本书中的角色有多危险，以及这个间谍惊悚片的平台有多危险。但是在某一时刻，这最终只是有吸引力的，有趣的，什么是破坏性的：我们都知道，我们都活着，但不幸的是我们仍然不知道的东西。

你还记得 AMIA 袭击当天你在做什么吗？

Oreiro：— 我记得。我当时 16 岁，这真是令人震惊。我搬到了阿根廷，我们离AMIA很近，我的爸爸和妈妈正在为我要住的地方寻找一些东西。我们所在的五金店里的彩色玻璃窗。我们不知道发生了什么：如果地铁坠毁了，气瓶是否爆炸了。然后我们发现了。我记得那是非常动员的东西。我与整个犹太社区和以色列有着非常密切的联系。

巴萨尼：“我12岁，在特里斯坦·苏亚雷斯的一个村庄长大。我记得我父母在谈论这件事，所有东西都在电视上。

— 你知道酋长们操纵伊奥西的反犹太传说吗，据称是在巴塔哥尼亚建立犹太国家的国际阴谋？

Bassani：— 我对现实生活中处理的小说水平感到惊讶。众所周知，这个计划太疯狂了。这就是他们操纵 Iosi 的方式：拯救自己的国家和国家的旅程。现实如何超越虚构仍然让我感到惊讶。我们根据真实事件讲一个虚构的故事，作为一名演员，我在扮演一个角色，我不能害怕。恐怕真相永远不会被人知道。

— 你认为这个系列可以触发阿根廷仍然开放的伤口吗？

奥雷罗：— 我认为小说是虚构的，正义必须是寻求和判断的人，但是通常，通过媒体和电影（在本例中为系列），可能会有很多人想被遗忘的消息摆在桌面上。从这个意义上讲，我觉得 [悔改的间谍 Iosi] 会把这个问题重新放在许多可能不太感兴趣或者听不太多的人的嘴上。但是，困难不是吗？但是他可以合作。

— 您如何看待拉丁美洲电影和电视剧在平台上兴起的这一时刻？

Bassani：— 我认为这对该地区来说很棒。Prime Vid eo在不同国家/地区都有非常好的原创小说：智利的 La jauría 和阿根廷的 Iosi。该系列在240个国家/地区发行。

奥雷罗：— 在我看来，这说明了我们在这方面的才能。特别是阿根廷一直是故事、演员、制片人和制作的温床。即使在阿根廷拍摄具有地理可能性的阿根廷拍摄，也令人难以置信。他们是从世界来这里开枪的。而且我还觉得讲世界上看到的当地故事非常有趣。我觉得这种文化交流非常有趣，因为只需点击一下我们也可以观看波兰、匈牙利、德国的系列节目。在八十年代和九十年代，出口的是肥皂剧，现在这个地方已经被系列占据了。

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