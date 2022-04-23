“出现” 的父亲和 “忘记” 儿子的母亲：对圣玛尔塔海滩死亡婴儿的调查细节

负责儿童和青少年的专门检察官接管了调查，以澄清两岁男孩塞缪尔的事件格雷罗于今年 4月4日在圣玛尔塔市的布里塔卡地区去世。

尽管当局声称孩子死于溺水，但仍有几种理论表明，塞缪尔的母亲耶尼·伊格拉（Yenni Higuera）将与婴儿的生命损失有关，因为只有在人们看到海边的尸体之前，才知道孩子的情况。

为此，上述检察官与司法警察一起对安全录像、证词和其他证据材料进行了彻底分析，以查明该未成年人是如何到达撒马利亚水域的，但不幸死于此。

大多数吸引研究人员的未知数之一是，25岁的伊格拉在塞缪尔被证实死亡15天后才出现。但是，该名妇女一直无法向当局提供正式的说法，因为人们知道她因患有精神疾病而被关押在精神病诊所。

警方宣布婴儿的父亲出庭后，疑虑增加了，他的身份是 29岁的埃德温·格雷罗（Edwin Guerrero），他住在波哥大，前往首都马格达莱纳（Magdalena）认出儿子的尸体，并详细说明了塞缪尔（Samuel）在离首都很远的海中出现的细节哥伦比亚人，她应该住的地方。

但是，国家警察和儿童和青少年警察必须找到孩子的父亲这一事实也使调查人员有了深刻的了解，因此对所有说法都进行了调查。

值得注意的是，孩子母亲的亲属是第一个报告说他们很长一段时间没有关于 Yenni Higuer a和孩子Samuel的信息的人。但是，一旦得知未成年人的死亡，他们就会想避开媒体，也不会提供与案件有关的信息。

更重要的是，众所周知，有几个游客在沙滩上看到了一辆蓝色的小汽车，当他们走近时，他们发现婴儿已经死亡。具体来说，4月4日星期一凌晨，游客在前往布里塔卡（被称为Playa Bonita或Playa Linda的区域）的途中发现了最小的46公里。

分析的其他信息是，据称有一段警方持有的安全摄像机的录像带，其中可以看到未成年人在一名妇女的怀抱中，据信该妇女是他的母亲。埃德温·格雷罗（Edwin Guerrero）则告诉当局，自4月1日他在家中找不到前妻和儿子的消息以来，他再也没有关于前妻和儿子的消息。

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