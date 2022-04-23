加里·梅德尔指出，雷纳尔多·鲁埃达是负责将智利从2022年卡塔尔淘汰出局的人之一

En la imagen, el director técnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda. EFE/José Valle/Archivo

智利国家队面临连续第二次退出世界锦标赛的问题。他最后一次参加的是2014年巴西世界杯，在那里他进入了第16轮，并从点球大战中落入了东道主队。在前往2022年卡塔尔预选赛的过程中，其中一位教练是雷纳尔多·鲁达，他遭到了加里·梅德尔的严厉批评。

“斗牛犬” 与来自智利的ESPN F90 进行了交谈，这是南方队的基准之一。在那里，他强调了智利队拥有的出色球员，但他负责淘汰过去的教练机构，首先是雷纳尔多·鲁达，然后是乌拉圭的马丁·拉萨尔特（Martin Lasarte），后者曾在哥伦比亚担任Millonarios FC 的教练。

在季后赛中，雷纳尔多·鲁达在对阵智利队的比赛中只领先了四场比赛，一场胜利，一场平局和两场失利。这些比赛获得了 4 分和 6 个进球，同样数量的进球有利。在友谊赛中，唯一获胜余额为正数的项目是在友谊赛中，从2018年到2020年，他以6胜，6平5负完成了17场比赛。它在智利的表现为43.21％。

当时，这位瓦莱考卡诺教练也受到了这位历史悠久的前锋，现任评论员毛里西奥·皮尼拉的批评，他将鲁埃达定义为一个伟人，工作方式很糟糕：

雷纳尔多·鲁埃达（Reinaldo Rued a）在哥伦比亚国家队的第三个周期也不太好，他以7胜10平5负的记录领先了22场比赛。整体表现为46.97％，是国家队的最低记录之一。“三色” 持续了七场比赛但没有获胜（4场比赛和3场跌倒），而在巴兰基亚大都会体育场对阵秘鲁的1-0比赛则将其置于锦标赛结束时的 “检查” 状态。

这位教练离开哥伦比亚国家队后，由于未能达到卡塔尔2022年世界杯资格赛而没有获得补偿，他将有机会带领洪都拉斯国家队（最后一位教练是埃尔南·博利洛·戈麦斯）和巴拿马国家队以防丹麦队托马斯·克里斯蒂安森不接受续约提议。

在俱乐部层面，作为唯一选择进行管理的球队是国家竞技。记者海梅·迪纳斯（Jaime Dinas）保证，安蒂奥基亚队的首要任务是最终确定瓦列考卡诺的回归，后者在2016年赢得了解放者杯冠军，同年他赢得了哥伦比亚超级联赛和哥伦比亚杯。此外，他还在 2015年和2017年庆祝了联赛冠军。

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