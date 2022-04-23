克里斯蒂安·多米格斯因在 Aldo Miyashiro 的 ampay 之后让他成为模因而对用户感到愤怒

克里斯蒂安·多明格斯在成为病毒模因之后Magaly Medina 传播了ampay 由 Aldo Miyashiro 和 Oscar del Portal 在他们的表演节目中。用户可以放心，AméricaTelevisión的主持人已经加入了由cumbiambero马里奥·哈特（Mario Hart）等人物组成的 “异教徒俱乐部”。

帕梅拉·佛朗哥（Pamela Franco）的现任夫妇根本不喜欢这些笑话。当Estás en Todas节目的一位记者问他是否真的在推特上说过 “对Aldo Miyashiro的耻辱” 时，就证明了这一点，该屏幕截图很快在Twitter上风靡一时。

“我没有 Twitter。更重要的是，我有过一次，因为我不知道如何使用它，所以我辞职了。我管理的唯一社交网络是Instagram和TikTok，在我的伴侣和女儿的帮助下，但很少。” 这位坎比亚歌手回答 espacio sabatino。

Tuit falso de Christian Domínguez se volvió viral. (Foto: Twitter)

他不同意这些模因

国际管弦乐团的负责人向网民发出了强烈的信息，他们毫不犹豫地继续对他进行模因，以幽默的方式接受宫城阿尔多的不忠案例。最近，他因在《今日美国》上谈论 ampay 而受到批评。

“ 我对嘲弄感到不舒服，因为人们喜欢别人的痛苦。我们是人类，我们可能错了，我们无法判断 。我也不必评判他们，我没有权利这样做。我感到非常抱歉。我看到人们为邪恶而欢欣鼓舞，这对我来说似乎很伤心，” 他说。

克里斯蒂安·多米格斯因制作关于他的模因而对 Twitter 用户感到愤怒 | 视频：美国电视台//今日美国

克里斯蒂安·多明格斯发表了他对 AMPAY 的看法

在 Aldo Miyashir o 和 Oscar del Portal 的 ampay 之后的第二天，cumbiambero 避免谈论丑闻。但是，当珍妮特·巴尔沃萨（Janet Barboza）“祝贺” 他勇敢地在国家电视台上承认自己不忠时，他受到鼓舞卡拉·塔拉佐纳和伊莎贝尔·阿塞维多在一起，这与她在频道上的同事不同。

这就是cumbiambero利用摄像头来确保隐藏不忠行为是一种可怕的行为的方式。“只要你想到家庭，你感觉真的很糟糕。（不忠）是没有道理的。他说，无论你在恋爱关系中有多糟糕，这都不能证明你这样做（不忠）是合理的，尤其是在你有家庭的情况下。”

“当我错了的时候，最痛苦的是我的女儿。那很难让他摆脱困境。这种后果是最困难的。人们必须知道如何面对后果并从错误中吸取教训。这么大的错误教会你不要再犯错误，” 克里斯蒂安·多明格斯补充说。

克里斯蒂安·多明格斯（Christian Dominguez）评论了宫城阿尔多和奥斯卡·德尔·波特的演出，指出不忠行为会带来可怕的后果| 视频：AméricaTV/AméricaHoy

他的言论并没有被忽视，他在社交网络上受到了一连串的批评，网友表示他是最不适合谈论不忠行为。有人甚至称之为 “新鲜”。多明格斯听到了这一点，他毫不害羞地回答批评者。

“昨天我说的话来自心理学家的一个问题，我再重复一遍：不忠是没有道理的，无论你对伴侣是对还是错。奥尔多说得很好，家庭遭受的痛苦更大。 请停止嘲笑，发送信息不是因为两三个加里法多人说一件事，他们都说同样的话，” 他非常恼火地说。