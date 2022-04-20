为什么我们欣赏 Zelensky

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrives for a meeting with Austrian Chancellor Karl Nehammer, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine April 9, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

我们为什么佩服 Volodymyr Zelensky？这个问题几乎可以自己回答。

我们钦佩他，因为面对不平等的条件，乌克兰总统坚定不移。因为这证明了有勇气的人占多数的格言的真实性。因为它表明对祖国的荣誉和热爱是我们放弃的美德，风险自负。因为他了解个人榜样和身体存在的力量。因为他知道言语如何激励行动-赋予行动形状和目的-这样行动才能反过来宣称言语的意义。

我们钦佩泽伦斯基，因为它提醒我们这些特征在我们自己的政客中变得多么罕见。泽伦斯基是一位利用自己的名声成为政治家的演员。西方政治充满了像政治家一样最终成为名人的人。泽伦斯基努力告诉乌克兰人战争可能恶化的严酷事实，并让所谓的恩人看到他们的话是空洞的，他们的支持不足。我们的领导者主要专注于告诉人们他们想听什么。

我们钦佩 Zelensky 面对的是谁和什么。 弗拉基米尔·普京既不代表一个国家，也不是一个事业，只代表极权主义精神 。这位俄罗斯独裁者捍卫这样的观点，即真理的存在是为了为权力服务，而不是相反，政治致力于为那些吞下权力的人制造宣传，对那些不吞下权力的人施加恐怖。归根结底，这个想法的目的不仅仅是获得权力或领土。这是意识的消灭。

我们钦佩 泽伦斯基，因为他已经将自由世界的思想恢复到了应有的位置 。自由世界不是像 “西方” 那样的文化表现形式；也不是像北约那样的安全概念；也不是像 “发达世界” 这样的经济描述。 属于自由世界就等于赞同国家权力首先存在于保护个人权利这一概念的任何国家 。自由世界的责任是帮助和捍卫任何受到入侵和暴政威胁的成员。乌克兰也会发生同样的事情，我们其他人也会发生。

我们钦佩泽伦斯基，因为他 体现了两种伟大的犹太原型：大卫对歌利亚和摩西在法老面前 。他是狡猾的失败者，凭借技巧和独创性，弥补了他在鲁莽和力量方面的不足。他是反抗其人民的衰落和监禁的先知，他决定带领他们走向基于自决、自由和道德的政治文化的考验。

我们钦佩 Zelensky 是因为他在挣扎。在重视对话、外交和承诺的文明社会中，斗争不应该成为一种美德。但是世界并不总是文明的：如果文明人民和国家不想灭亡，就必须准备好为之奋斗。泽伦斯基和乌克兰人民提醒自由世界的其他国家，其公民认为理所当然的自由和民主遗产有可能被敌人随心所欲地利用。

我们钦佩泽伦斯基，因为他唤醒了我们天性中最好的天使。他的领导使拜登成为了更好的总统，德国成为了更好的国家，北约成为了更好的联盟。它使美国大部分地区摆脱了逐渐陷入的孤立主义昏迷。 它迫使欧洲的政治和商业阶层停止寻找俄罗斯陷入法西斯主义的另一种方式 。提醒自由社会，政治中仍然可以有重要的中心，至少在重要的事情上是如此。

我们钦佩泽伦斯基，因为他保持着民主选举产生的领导人所特有的人类比例感。请注意他与记者、内阁成员、外国领导人和普通公民的公开接触与普京宫廷中的斯大林主义滑稽动作之间的对比。在俄罗斯权力的夸张装饰品中，我们看到了掌握它的人的身材矮小： 暴君的偏执狂和不安全感 ，他知道有一天他将不得不把自己的王国卖给一匹马。

我们钦佩泽伦斯基，因为他是男人应有的榜样：令人印象深刻而不被强加于人；自信而不自负；聪明而不假装万无一失；真诚而不是愤世嫉俗； 勇敢不是因为他不害怕，而是因为他移动带着明确的良心 向前迈进。特别是那些对男子气概意味着什么的荒谬观念长大的美国儿童应该效仿。

我们钦佩泽伦斯基，因为他 仍然希望我们自己陷入困境的民主国家能够选出能够激励、崇高甚至拯救我们的领导人 。对于乌克兰人民及其不屈不挠的领导人来说，也许我们能在时机还不晚的时候做到这一点。

(C)《纽约时报》。-

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